Aquesta és la cançó nadalenca que ha aconseguit desbancar Mariah Carey a Spotify Espanya aquest 2022

BarcelonaSnowman de Sia és la cançó nadalenca més escoltada del 2022 de Spotify Espanya per sobre fins i tot de la reina mundial de les nadales des de fa anys, All I want for Christmas de Mariah Carey, que s'ha hagut de conformar amb la segona posició a l'estat espanyol. La plataforma sueca d'àudio en streaming ha publicat la classificació dels temes festius més populars, el consum dels quals ha crescut al llarg de l'últim any un 24% en comparació amb el 2021, en part gràcies als més de 44 milions de llistes dedicades a aquesta temàtica.

D'acord amb aquest rànquing, darrere dels mencionats temes de Sia i Mariah Carey s'han posicionat: Last Christmas, de Wham!, en tercer lloc; Casa de papel (feat. Jul) - Remix, de Jhota, Jul i Los del Control, en quarta posició, i Santa tell me, d'Ariana Grande, en cinquè lloc. Fins a completar els deu primers llocs, apareixen per aquest ordre: Jingle bell rock, de Bobby Helms; It's beginning to look a lot like Christmas, de Michael Bublé; Hallelujah, de Pentatonix; Rockin' around the Christmas tree, de Brenda Lee, i Mistletoe, de Justin Bieber. Les nadales tradicionals més populars a Spotify Espanya en castellà van ser Feliz navidad, de José Feliciano, que es col·loca en la posició tretzena, i El burrito sabanero, en la vint-i-tresena.