El Suprem dels EUA anul·la el dret a l'avortament

Nova YorkNo per esperada la sentència ha sigut menys colpidora ni menys significativa. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha anul·lat aquest divendres el dret constitucional a l’avortament a tot el país, establert fa gairebé 50 anys, amb una sentència sense precedents. La decisió transformarà la vida dels nord-americans, afectarà futures batalles polítiques i provocarà que més de la meitat dels seus estats prohibeixin o limitin la interrupció voluntària de l’embaràs.

El futur del dret a l'avortament als Estats Units Previsió de les lleis que aprovarà cada estat després de la desaparició de la sentència de Roe vs. Wade Prohibició total Límit gestacional Incert 20 estats 25,5 milions de dones en edat reproductiva 10 estats 12,1 milions de dones en edat reproductiva Legal 20 estats 26,5 milions de dones en edat reproductiva Massachusetts Washington Nou Hampshire Dakota del Nord Montana Minnesota Maine Vermont Oregon Wisconsin Idaho Dakota del Sud Nova York Wyoming Michigan Rhode Island Iowa Pennsilvània Nebraska Ohio Nevada Connecticut Utah Illinois Nova Jersey Indiana Colorado Delaware Virgínia Kansas Kentucky Califòrnia Missouri Maryland Carolina del Nord Tennessee Arkansas Arizona Oklahoma Nou Mèxic Carolina del Sud Washington DC Alabama Virgínia de l’Oest Geòrgia Mississipí Alaska Texas Florida Louisiana Hawaii Prohibició total Límit gestacional 20 estats 25,5 milions de dones en edat reproductiva Incert 10 estats 12,1 milions de dones en edat reproductiva Legal 20 estats 26,5 milions de dones en edat reproductiva Prohibició total Límit gestacional 20 estats 25,5 milions de dones en edat reproductiva Incert 10 estats 12,1 milions de dones en edat reproductiva Legal 20 estats 26,5 milions de dones en edat reproductiva

Les conseqüències de la resolució de la supermajoria conservadora (6-3), que confirma una filtració feta el mes passat , són encara difícils de calcular tant en el terreny polític i legal com en el social i mèdic. Però ja és clar que dividirà encara més el país en dos: per una banda, els estats blaus, governats pels demòcrates i defensors del dret a l’avortament, i per l’altra, els estats vermells, governats pels republicans i detractors d’aquest dret. La revocació de la històrica sentència del 1973 Roe vs. Wade, que va legalitzar l’avortament als Estats Units, també posarà a prova la legitimitat del tribunal, molt polititzat en els últims anys.

"Roe va ser un error atroç des del principi", va dir el jutge Samuel Alito, nomenat pel president George W. Bush, en la seva opinió majoritària. "El seu raonament va ser excepcionalment feble i la decisió ha tingut conseqüències perjudicials. I, lluny d'aconseguir un acord nacional del problema de l'avortament, [les sentències] Roe i Casey han encès el debat i han fet profunda la divisió", afegeix.

Emocions contraposades

Davant d’un Suprem rodejat per una tanca d’acer de dos metres, la decisió del cas Dobbs contra l'Organització de Salut de la Dona Jackson (una clínica de salut reproductiva de Mississipí), va ser rebuda amb sentiments oposats, amb indignació i celebracions, amb llàgrimes i crits de ràbia, tristesa i alegria. Unes emocions que es van veure per tot el país.

La votació més esperada d’aquest any va ser de 6 a 3 i manté la llei promulgada el 2018 pels legisladors de l’estat de Mississipí, que prohibia els avortaments si es determinava que “l’edat gestacional probable de l'ésser humà no nascut" era de més de 15 setmanes. El jutge en cap del Suprem, John G. Roberts Jr., va donar suport a aquesta decisió, però va criticar els seus col·legues conservadors per haver fet el pas addicional de revocar la sentència de Roe i Planned Parenthood contra Casey, que havia reafirmat el dret a l'avortament a tot el país.

"Amb dolor per aquest tribunal, però més pels molts milions de dones nord-americanes que avui han perdut una protecció constitucional fonamental, dissentim", van afirmar els tres jutges nominats per presidents demòcrates, que també van mostrar la seva preocupació sobre com aquesta resolució afectarà la legitimitat de l’alta cort del país.

Els jutges conservadors van assegurar que la seva decisió “només es refereix al dret constitucional a l’avortament i no a cap altre dret”. “Res en aquesta opinió s'ha d'entendre com que posa en dubte els precedents que no es refereixen a l'avortament", van escriure. Però, per a molts activistes progressistes, la destrucció d’un precedent de gairebé cinquanta anys, com Roe, obre la porta a l’eliminació d’altres drets més recents, com el matrimoni homosexual. De fet, el jutge conservador Clarence Thomas va emetre una opinió concurrent en la qual va expressar que la lògica de la sentència sobre l’avortament requeria que el tribunal reconsiderés les decisions sobre l'anticoncepció, el sexe gai i el matrimoni entre persones del mateix sexe.

Victòria de Trump i els republicans

La sentència és una victòria del projecte de moviments conservadors i del Partit Republicà, liderat pel senador Mitch McConnell, d’instal·lar jutges conservadors disposats a revocar els precedents legals sobre l’avortament. Uns precedents que, irònicament, van ser aprovats en el seu moment per una majoria de jutges nominats per presidents republicans. D’altra banda, el veredicte suposarà un dels llegats més importants de l’expresident republicà Donald Trump. Durant el seu mandat, va nomenar tres dels sis jutge que ahir van defensar tombar Roe.

Tanmateix, aquest èxit podria reduir el marge del seu esperat triomf en les eleccions legislatives d’aquest novembre. Amb aquesta decisió, els demòcrates esperen mobilitzar el seu electorat, que actualment es troba desencantat amb el govern de Joe Biden.

Des de la Casa Blanca, en una declaració solemne, el president Biden va qualificar la decisió del Suprem d'"error tràgic" i va instar els votants a acudir a les urnes al novembre per triar legisladors disposats a promulgar proteccions contra l'avortament. "Al meu entendre, és un dia trist per al país, però això no significa que la lluita hagi acabat", va dir.