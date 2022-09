"Com trencar-se el braç": una de les cerques més populars a Rússia per evitar anar a combatre a Ucraïna

Andorra la VellaDesprés de l'anunci de Vladímir Putin d'una "mobilització militar parcial" per a combatre a Ucraïna, amb la qual el Kremlin espera desplegar a 300.000 reservistes, a Rússia s'han dissipat les alarmes sobre una mobilització total o l'aplicació de la llei marcial, encara que alguns russos no ho descarten. Arran de l'anunci del president rus, els vols per viatjar a destinacions amb menys traves burocràtiques pels russos, com Istanbul o Erevan, s'han esgotat en la majoria dels casos. Els bitllets que no s'han esgotat s'han encarit fins als 5.000 euros. Una de les "solucions" que també es contemplen per evitar anar a la guerra és trencar-se un braç, ja que es considera que aquesta mena de lesions, impedeix als ciutadans participar en la guerra. Les cerques a Google sobre com trencar-se un braç han augmentat de forma considerable.