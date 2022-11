Trenquen el rècord mundial d'alcohol al volant dos cops en el 2022

Andorra la VellaÉs un trist rècord i més trist i perillós encara que s'hagi batut amb tanta facilitat. Parlem de la taxa d'alcoholèmia en sang mesurada per un control policial a tot el món, en aquest cas a l'Argentina. El març passat un jove conductor de la localitat de Plottier, província de Neuquén, en el centre del país, va batre el rècord mundial d'alcoholèmia amb 5,79 grams d'alcohol per litre d'aire espirat en ser examinat per la policia.

Se li va fer el control perquè havia ficat el seu cotxe en una rasa, la qual cosa li va provocar ferides lleus de les quals no va voler tractar-se ni ser traslladat a l'hospital. El penós és que la setmana passada un altre argentí va superar aquesta ja escandalosa xifra. La nit del 7 de novembre la policia de General Roca, Riu Negre, més al nord de l'Argentina, va rebre una trucada per un conductor que tenia un comportament estrany.

En realitzar una prova d'alcoholèmia, els policies van comprovar que tenia una taxa d'alcoholèmia de 6,26 grams d'alcohol per litre d'aire espirat. Pensant que no podia ser, se li va repetir la prova, que va confirmar la xifra. També ho va fer l'estat del conductor, que no podia articular paraula ni tan sols mantenir-se en peus.