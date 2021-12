L'emir de Dubai i Haya de Jordània protagonitzen el divorci més car de la història del Regne Unit

BarcelonaL'emir de Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, ha estat sentenciat per l'Alt Tribunal de Londres a pagar 554 milions de lliures (733 milions de dòlars) en el que és el final de la batalla per la custòdia dels seus dos fills amb la seva exdona Haya bint al-Hussein, germana del rei Abdullah de Jordània. La major part d'aquesta enorme quantitat és per garantir la seva seguretat durant tota la vida, sobretot per abordar el "greu risc" que els suposa l'emir, ha dit el jutge, Philip Moor. "No demana un premi per a ella", ho demana "per seguretat" i per indemnitzar-la pels béns que va perdre com a conseqüència de la ruptura matrimonial, afegeix el magistrat.

L'ordre judicial demana a l'emir fer un pagament primer de 251,5 milions de lliures en tres mesos a Haya per al manteniment de les seves mansions britàniques i per cobrir els diners que va dir que li devia per joies i cavalls de carreres. A l'emir, vicepresident i primer ministre dels Emirats Àrabs Units, també se li va dir que aportés 3 milions de lliures per a l'educació de la Jalila, de 14 anys, i el Zayed, de 9 anys, i 9,6 milions de lliures endarrerits. També se li demana que pagui 11,2 milions de lliures anuals per al manteniment dels nens i per la seva seguretat quan esdevinguessin adults.

Aquests pagaments estaran garantits mitjançant una garantia de 290 milions de lliures en poder del banc HSBC. La suma final, tot i que alguns advocats de Londres consultats per Reuters creuen que és la quantitat més gran ordenada mai per un tribunal familiar del Regne Unit, és menys de la meitat dels 1.400 milions de lliures que Haya havia demanat inicialment. Durant gairebé set hores de testimoni, Haya, de 47 anys, va dir en la vista que un gran pagament li permetria tenir descans i eliminaria el control de l'emir sobre ella i els seus fills. "Realment vull ser lliure i vull que [els meus fills] siguin lliures", va exposar davant del tribunal.

Amenaces després de demanar el divorci

L'enorme acord financer és l'últim d'una batalla legal que va començar quan la princesa va fugir a la Gran Bretanya l'abril del 2019 tement per la seva seguretat, després de començar una aventura amb un dels seus guardaespatlles i un mes després d'haver demanat el divorci a l'emir. Més tard, aquell mateix any el tribunal de Londres va decidir que Mohammed bin Rashid havia dut a terme una campanya d'amenaces i intimidacions que la van fer témer per la seva vida, i que també havia segrestat i maltractat anteriorment dues filles seves d'un altre matrimoni.

Espiats amb Pegasus

A principis d'any, el president de la Divisió de Família a Anglaterra i Gal·les, un jutge superior, va determinar que l'emir havia ordenat que els telèfons de Haya i els seus advocats, un dels quals és un legislador parlamentari, fossin piratejats amb el polèmic programari Pegasus. El xeic va dir que les pretensions de la seva ex eren excessives i que realment reclamava per a ella mateixa sota la disfressa dels seus fills. També va acusar la princesa d'utilitzar malament els fons dels nens, dient que havia pagat 6,7 milions de lliures als xantatges d'alguns membres del seu equip de seguretat perquè mantinguessin la seva aventura amorosa en silenci.

70 milions només en el judici

L'advocat de Haya, Nicholas Cusworth, ha explicat que els honoraris legals durant dos anys i mig havien arribat a més de 70 milions de lliures però que "mai es coneixerà l'extensió real de les sumes colossals gastades per l'emir". La major part de l'adjudicació financera de Haya anirà a la seguretat, segons els detalls de l'acord. Això era per evitar que els nens fossin segrestats pel seu propi pare, segons la sentència, incloent-hi diners en efectiu per a una flota de cotxes blindats que se substituirien cada pocs anys.

Diners "il·limitats"

Els advocats de Haya van dir al jutge que els diners disponibles per a la princesa i els nens a Dubai havien estat "il·limitats", amb accés a més d'una dotzena de cases de luxe, un iot de 400 milions de lliures i una flota d'avions privats. A més, tenia un pressupost anual de més de 83 milions de lliures per a la seva llar a Dubai. Haya va dir al tribunal que no era excessiu que demanés milions per pagar cinc mestresses de la casa, roba, manteniment de les seves dues mansions –una de les quals es calcula que val uns 100 milions de lliures– i vacances regulars. Les seves joies, valorades en total en uns 20 milions de lliures, omplirien la sala del jutjat si es repartissin, va dir. El jutge ho ha considerat proporcionat en comparació al nivell de vida que mantenia quan estava casada amb e l'emir, un dels homes més rics del món.