TV3 censura un fragment de 'Bricoheroes' per "masclista"

BarcelonaL'humorista Lluís Jutglar (conegut artísticament com a Peyu) ha denunciat aquest diumenge al vespre a Twitter que TV3 ha censurat un gag de la nova temporada de Bricoheroes, que ell mateix copresenta juntament amb Jair Domínguez. A través d'un fil de Twitter, Jutglar explica que la cadena ha fet retirar un fragment del primer episodi de la tercera i última temporada del programa. Ell mateix ha publicat el fragment a la xarxa social, i s'hi veu els presentadors fent broma dels implants capil·lars turcs. Just després, Domínguez pregunta a en Peyu què més li agradaria tenir si fos ric, i ell respon: "Que me la xupés la Letizia Ortiz".

Segons Jutglar, la justificació de TV3 per retirar el gag és que "és masclista i que una televisió pública no ho pot emetre". Ell argumenta que la frase "és una fantasia de milionari, i evidentment algú la pot trobar masclista, però és que malauradament i precisament els milionaris que coneixem tots no solen ser gent de valors massa respectables". També assenyala que en altres ocasions TV3 havia demanat de retirar gags i hi havien estat d'acord. "La censura es produeix per la por a generar soroll. Soroll que generaran els mateixos de sempre, que, retirat aquest gag, trobaran qualsevol altra excusa per demanar que es retiri el programa o per exigir la dimissió d’algú", afegeix el presentador.

En aquest sentit, recorda que al juliol TV3 va retirar de la graella Bricoheroes per un expedient del CAC sobre publicitat encoberta. La cancel·lació va arribar un dia després que Inés Arrimadas i altres veus de l'espanyolisme critiquessin el programa per una escena en què, dins dels personatges que interpreten els dos còmics, es parlava de posar una cinta amb una bandereta. "Gent de Ciutadans, el PSC i Toni Cantó van escandalitzar-se perquè evidentment no els agrada, o més ben dit, els molesta el nostre contingut", diu Jutglar, que considera que aquella polèmica i la d'aquest diumenge van lligades: "Estic convençut que sense la polèmica del juliol passat el gag d'avui referent a Letizia Ortiz s'hauria emès sense problemes. Però per alguna raó o altra, a no sé qui exactament no li interessa que es faci soroll".

Jutglar diu que no pot compartir "de cap manera" que es retiri un gag "només per estalviar-se problemes polítics". L'humorista fa una crida a la llibertat d'expressió, atribueix la censura al fet que "els fa por que hi hagi dos humoristes parlant amb total llibertat i el que encara els fa més por és que milers de joves estiguin enganxats a un contingut fet en català i des d’una perspectiva crítica" i aclareix que "els mateixos de sempre són aquells que prefereixen tenir els joves enganxats a campionats de globus que no poden tocar a terra i, a més a més, retransmesos en castellà; en comptes de tenir-los consumint contingut crític i en català".

Les explicacions de l'humorista, però, no han convençut tothom. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge –nomenada per la part d'ERC– ha fet una piulada on mostra el seu descontent pel gag. "No sé, Rick. Presentar un gag o un acudit com a transgressor i irreverent recorrent al masclisme de tota la vida... al 2021", i ho acompanya d'un emoji badallant.

Una altra personalitat política que s'ha pronunciat és l'exconseller Josep Rull. A banda de penjar el gag al costat d'un missatge on diu "Inaudit. Lamentable", també ha recordat que sèries com Els joves, a la BBC, van ser transgressores "sense límits" però "ni a la mateixa Margaret Thatcher li va passar pel cap censurar-la. Se'n diu llibertat d'expressió".

Censura al gag censurat?

Per acabar d'embolicar la polèmica, un usuari ha penjat a Twitter una versió del gag que dura set segons més que la versió publicada per Jutglar. Allà s'hi veu Jaïr Domínguez quan, després de renyar en Peyu, li diu "És poc de ric, és poc de ric! M'haguessis dit la filla..." i tots dos es cargolen de riure. Però, de seguida, Domínguez s'alça i diu "no, la filla és excessiu".