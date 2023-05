Vet al català durant una entrevista a una jugadora de la Queens League de Piqué

Andorra la VellaLa Queens League, la competició femenina de la lliga de futbol impulsada per Gerard Piqué i l’Ibai Llanos, està enmig de la polèmica en no haver deixat a una jugadora respondre en català. La Kings League masculina ja va causar malestar pel suposat arraconament del català la final de la competició, celebrada al Camp Nou.

La portera Laura Vilaseca de l'equip Ultimate Móstoles va aturar un penal i va donar el triomf al seu conjunt davant del Jijantas. Vilaseca com a MVP del partit va contestar les preguntes de la periodista tarragonina Laura Vizcaíno. La portera va respondre en català i la periodista la va tallar per dir-li: "en castellano, porfa". El vídeo s'ha fet viral i des de Catalunya s'han rebut molts missatges contra la competició i el seu president, Gerard Piqué, per permetre el vet al català.