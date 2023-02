El vídeo on una grua retira la llanxa que un menorquí havia instal·lat a la terrassa

MenorcaUn veí de la localitat menorquina des Castell ha optat per guardar la llanxa de sis metres d'eslora a la terrassa de casa seva, un pis situat a la tercera planta d'un edifici d'habitatges.

Les imatges publicades a les xarxes socials pel mitjà de comunicació IB3 Notícies, mostren com l'home va haver de fer marxa enrere i retirar l'embarcació després que l'Ajuntament de la vila li donés un termini de 24 hores per treure-la davant el perill que suposava. La ubicació de la llanxa va sorprendre veïns i visitants.

El propietari de l'embarcació ha explicat a les xarxes socials que durant els mesos d'hivern, quan no la fa servir, s'estalvia el cost del lloguer d'un amarrador del port o una boia, i ha defensat que tenir-la a la terrassa li facilita les reparacions per posar-la a punt per a l'estiu. "M'estalvio 70 euros al mes durant els cinc mesos d'hivern i ho reparo des de casa meva", ha apuntat.