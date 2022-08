El vídeo de com la pedregada de la Bisbal quasi rebenta la lluna d'un cotxe mentre els passatgers són a dins

Andorra la VellaEl vídeo mostra des de dins del vehicle com les grans pedres, de fins a deu centímetres de diàmetre, que van caure aquest dimarts a la Bisbal de l'Empordà quasi rebenten la lluna d'un vehicle mentre els passatgers es troben a l'interior. Tal com narren a través d'un fil a Twitter, els afectats per la calamarsada van patir "por de veritat". Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, feia 20 anys que al territori no queia una pedra tan grossa.

Hem passat por de veritat pic.twitter.com/dUDyHkNgGl — Jon Lemon (@Johny_lemoni) 30 de agosto de 2022