El vídeo de la ventada a Pal que aconseguit 3,1 milions de visites en menys d'un dia

La MassanaUna usuària de TikTok ha compartit, a través de TikTok, la seva experiència durant una gran ventada a un telecadira de l'estació Pal Arinsal. El vídeo ha aconseguit més de 3,1 milions de visualitzacions en menys de 24 hores i continuen en ascens. L'audiovisual mostra com el giny es va haver de parar a causa de les condicions meteorològiques per vent i com aquest afectava els esquiadors i s'enduia la neu.