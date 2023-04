El vídeo on Zelenski 'aspira' les donacions per a la defensa d'Ucraïna

MilàEl sistema més original de recaptació de fons per a la defensa d'Ucraïna ja està en marxa a Milà. S'ha ubicat una tanca amb una fotografia del líder ucraïnès Volodimir Zelensky. L'originalitat es troba en el fet que en una de les fosses nasals del cartell hi ha un miniaspirador on es poden posar bitllets d'euro caragolats. S'ha convertit en una atracció i en una font d'ingressos més per a la defensa d'Ucraïna.

Ponen en Milán una valla publicitaria de Zelenski aspirando donaciones por sus fosas nasales. pic.twitter.com/LSlXI4VKGw — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 6 de abril de 2023