Un volcà islandès entra en erupció a quaranta quilòmetres de Reykjavík

Un volcà ha entrat en erupció aquesta nit a Islàndia, a només quaranta quilòmetres de Reykjavík. La fisura és d'uns 500 metres de llarg i un kilòmetre quadrat de lava volcànica, tal com va informar ahir l'Oficina Meteorològica islandesa. Segons Efe, l'erupció va començar a Fagradalsfjall, situat a Geldingadalaur, es considera petita i hi ha poca activitat sísmica a la zona. L'erupció ha tingut lloc en una vall, a uns 4,7 kilòmetres terra endins, des de la costa sud de la península de Reykjanes.

Segons informa l'oficina meteorològica, la regió més propera al lloc de l'erupció és la ciutat costanera de Grindavík, que es troba a deu quilòmetres al sud-oest. L'erupció es va detectar per primera vegada en una càmera web situada per controlar l'activitat a la muntanya, i es va confirmar en imatges de satèl·lits tèrmics. Tot i que l'activitat sísmica a la zona on s'ha produït l'erupció ha estat menor en els últims dies i no és intensa, ahir a primera hora es van registrar diversos terratrèmols de baixa freqüència a Fagradalsfjall.

En aquests moments el clima és humit i amb vent, i es percep una llum ataronjada i núvols baixos a l'horitzó, des de Reykjanesbaer i Grindavík. De moment no s'ha informat que hi hagués una caiguda de cendra associada a l'erupció, encara que els especialistes adverteixen de la possibilitat que hi hagin emissions de gas i tefra, el material que s'expulsa durant una erupció i posteriorment s'escampa pel vent.

Tal com informa l'agència, el codi de color de l'aviació per la península de Reykjanes s'ha elevat a vermell, per advertir de l'erupció, i també s'han implementat algunes restriccions, com el tancament de la carretera principal Reykjanesbraut, en el tram que va des de la regió de la capital a Reykjanesbaer i l'aeroport internacional de Kehlavík.