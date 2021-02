Què hi fan 20 milions de xinesos a Andorra?

Andorra la VellaWeChat és l'aplicació de missatgeria de text mòbil i de comunicació de missatges de veu més utilitzada a la Xina. Es considera la versió asiàtica del 'Whatsapp' occidental i va ser creat per la companyia Tencent al gener del 2011.

Des d'aleshores, la majoria de ciutadans del gegant asiàtic la fan servir, però ha estat recentment que Tencent ha fet una curiosa revelació: més de 20 milions de xinesos que fan servir 'Wechat', tenen Andorra com la seva ubicació. I és que quan s'obre un perfil a l'aplicació, es necessita omplir un formulari amb el nom, el gènere i el lloc de residència.

No és que tota aquesta gent visqui al Principat, ni tan sols que el coneguin. L'explicació és ben simple: Andorra és el primer país que apareix a la llista de possibles, i per mandra, la majoria d'usuaris l'escull per omplir el registre necessari per fer servir l'aplicació. El resultat? Per Tencent, Andorra té una població de 20.078.015 persones.