Una 'app' de cites extramatrimonials vol patrocinar l'FC Andorra

Andorra la VellaL'aplicació de cites Ashley Madison ha ofert un milió d'euros anuals a Gerard Piqué per a convertir-se en el patrocinador oficial durant tres anys de l'FC Andorra.

Aquesta plataforma, que es vana de ser la líder mundial en cites extramatrimonials, vincula la seva oferta amb “el moment sentimental que travessa” l'exfutbolista després de la seva ruptura amb la cantant colombiana i mostra el seu desig d'aparèixer en les samarretes de l'Andorra.

Ashley Madison explica que “aposta per noves maneres d'estimar en la que s'inclouen tot tipus de vincles no monògams” i que per això sosté que “poden ser el patrocinador perfecte” per al club.

Per a posar el milió, demana que el seu logotip aparegui en la part davantera de la samarreta de cada jugador (tant en la samarreta local com en la visitant), ben visible en cada partit. A més, vol el logotip en un lloc destacat del fons i dels micròfons de la sala de premsa de l'equip, així com en l'autobús i en els lluminosos del camp.

També proposa negociar una clàusula que contempla una prima de 50.000 euros per a cada jugador que confirmi que manté una relació no monògama i que es publiqui un article en els mitjans de comunicació i una bonificació de 150.000 euros per a cada jugador de l'equip que admeti públicament que manté relacions no monògames i que declari que va utilitzar l'aplicació per a trobar a la seva parella ”secundària”.