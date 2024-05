El copríncep francès s'acomiada de Mbappé

Andorra la VellaEl fitxatge de Kylian Mbappé pel Reial Madrid està a punt de concretar-se. El futbolista es va acomiadar del club divendres amb un vídeo a les seves xarxes socials on va confirmar que marxarà aquest estiu. Aquest dissabte, el copríncep francès, Emmanuel Macron, ha parlat al respecte. Macron va publicar un vídeo a la xarxa social ‘X’ responent preguntes dels seus seguidors, on va confirmar que va parlar amb el Reial Madrid per assegurar la participació de Mbappé als Jocs Olímpics:

“No tinc cap comentari en particular, llevat que compto amb el Real Madrid per alliberar Kylian per als Jocs Olímpics i que pugui venir amb la selecció francesa unes setmanes després de guanyar la Copa d’Europa amb el PSG i l’Eurocopa amb França” ha afirmat Macron.

Segons El Mundo, de fet, el Copríncep francès, va assistir al sopar de comiat de Mbappé, que va reunir 250 persones al restaurant ‘Gigi’. A la trobada hi van assistir companys d’equip, membres del personal, familiars, amics personals del jugador i futbolistes d’altres clubs. Macron, que manté una excel·lent relació amb Mbappé, va ser qui el va convèncer de continuar a París davant una de les temptatives del Real Madrid. No se sap si Nasser Al-Khelaïfi, president del PSG, estava a la llista d’invitats, ja que Mbappé ha tingut certa tensió amb ell últimament. De fet, en el vídeo de comiat, el futbolista no va esmentar Al-Khelaïfi, possiblement de manera deliberada.