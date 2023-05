Encamp engega un cap de setmana de competicions ciclistes amb l’Andorra Bike Race

EncampEncamp ha engegat aquest dissabte un cap de setmana de competicions ciclistes amb l'Andorra Bike Race, la novetat que enguany complementa la 2a edició de la Gran Fondo Encamp El Pas de la Casa. Així doncs, fins diumenge a la tarda la plaça dels Arínsols serà la zona neuràlgica de les diferents curses, que comptaran amb 400 participants, i de les activitats que es faran emmarcades en l'esdeveniment, com sortejos, experiències 'finisher', podis i música en directe, entre d'altres.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha destacat que des del comú "estem molt satisfets d'haver iniciat aquest cap de setmana de la bicicleta a Encamp. A més, és el primer cap de setmana de grans proves esportives que acollirà la parròquia durant tot el mes de juny".

L'Andorra Bike Race ha començat a les 9 hores amb la sortida dels gairebé 100 inscrits en els recorreguts de 28 i 40 quilòmetres. La prova s'ha fet en format 'Rally Raid', amb sortides individuals o en parelles cada minut amb trams cronometrats a la zona de Grandvalira. En ambdós recorreguts ha estat permesa la modalitat gravel i E-gravel.

L'entrega de premis, que s'ha iniciat a les 15 hores, ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, i els consellers comunals Nino Marot i Andreu Riba, així com del secretari d'Estat d'Esports del Govern, Alain Cabanes.

Guanyadors de l'Andorra Bike Race

Pel que fa als guanyadors absoluts de l'Andorra Bike Race, els primers classificats dels 40 km han estat Enric Martorell per la categoria masculina i Iolanda Lopez en la femenina. El segon lloc ha estat per a Jacint Dinarès i el tercer per a Vicenç Galbany.

En la modalitat elèctrica, els classificats han estat Milton Ramos (primera posició), Ramon Serra (segona posició) i Javier Capilla (tercera posició). I en la modalitat per parelles, els guanyadors del primer lloc han estat Lorenzo Santolino i Alfredo Gomez (en l'equip Santolino Team), el segon lloc ha sigut per a Lucas S. Haedo i Dario Burela (en l'equip Justiciero Team) i la tercera posició ha estat per a Lluc Crusellas i Pol Vilalta (de l'equip KH7).

En el recorregut de 28 km, el primer i segon classificat absolut han sigut Aniol Montes i Oscar Rubio. En la categoria per parelles, els primers guanyadors han estat: Cande Moreno i Adrian Vanbeveren, de l'equip Ride Like a Girl, el segon lloc ha sigut per Joel Vargas i Nino Marot, de l'equip EncampTeam, i la tercera posició ha sigut per Marina Burgaya i Jordi Ruiz, de l'equip Team Abr.

Concentració 'Social Vip Ride' i ambaixadors del cap de setmana

D'altra banda, a les 10.30 hores ha tingut lloc la sortida de la 'Social Vip Ride', on figures reconegudes del món de l'esport s'han concentrat per realitzar un entrenament preparatori de cara a les curses de la Gran Fondo de demà. La concentració ha estat liderada per Víctor de la Parte (integrant de Pro Cycling) i Joan Verdú.

A més, les diferents curses del cap de setmana han comptat i comptaran amb personatges de renom, com Robert Gesink (membre de Pro Cycling), Jan Frondeno (Pro Sport), Eder Sarabia, Cande Moreno i Emma Snowsii.

També hi ha la presència de destacats del món Moto GP, com Carlos Checa, Iker Lecuona, Aron Canet i Marcos Ramirez. I grans figures del Dakar, com Mathieu Baumel, François Cazalet, Adrian Vanbeveren, Armand Monleon, Sam Sunderland, Lorenzo Santolino i Joan Pedrero. Pel que fa als equips participants del cap de setmana, en destaca el club femení Andona i Racc Holabici.

Les curses continuen diumenge amb la Gran Fondo Encamp El Pas de la Casa

Les competicions de bicicleta continuaran demà amb els tres recorreguts de la Gran Fondo Encamp El Pas de la Casa, que seran de 31, 47 i 103 km i passaran per Els Cortals, Beixalís i el Port d'Envalira. Les sortides seran a les 8 i a les 10 h. De les 12 a les 15 h hi haurà l'experiència 'finisher', amb dinar, música en directe i sortejos, i a les 15 h tindrà lloc la cerimònia d'entrega de premis a l'escenari de la plaça dels Arínsols.