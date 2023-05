L'entrenador del Sant Julià assegura que fa tres mesos que no cobren

Sant Julià de LòriaL'entrenador de futbol Pablo Huerga va decidir al terme de la seva etapa al Talavera acceptar una oferta que li va arribar d'un equip del Principat, el Sant Julià, el mes de novembre del 2022. La seva història a Andorra, però, no està sent com ell esperava, i és que els problemes econòmics de l'entitat s'estan traslladant tant al vessant esportiu com a la relació amb la plantilla, que fa tres mesos que no cobra, segons assegura Huerga.

Tal com ha explicat al diari Leon Noticias, en arribar a l'equip es va trobar que no hi havia suficients jugadors professionals al grup per afrontar els partits amb els mínims que demanen els organismes reguladors del futbol espanyol. És obligatori arribar a les tretze fitxes professionals, el que implica que les únicament set que hi havia en la seva arribada deixaven el projecte en una situació delicada. Fins i tot han arribat a quedar-se sense director esportiu, el que ha suposat que Huerga assumeixi les funcions d'entrenador, realitzar els fitxatges i fins i tot organitzar viatges i menjars.

Huerga també assegura que des de la directiva li van parlar d'una suposada inversió que arreglaria els problemes econòmics del club, però aquesta mai va arribar i van començar a produir-se els impagaments, que com ha esmentat ja arriben als tres mesos, i afecten futbolistes i cos tècnic.