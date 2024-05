L'FC Andorra deixa la Liga Hypermotion i ja és de 1ª Federació

Andorra la VellaL'Andorra FC, projecte liderat per Gerard Piqué, ha consumat el seu descens de Segona Divisió a Primera Federació a falta d'una jornada per al tancament de la temporada. Després de dues campanyes a la categoria de plata, l'equip tricolor confirma la seva tornada a la tercera divisió del futbol espanyol, després d'una temporada difícil que ha culminat amb una derrota davant el Real Oviedo.

L'any passat, l'Andorra havia aconseguit una meritòria 7a posició, però enguany ha acabat a l'última posició de la taula. Tot i una victòria esperançadora contra l'Eldense a la jornada 34, l'equip no ha aconseguit escapar de les posicions de descens. Moments complicats, com una dura derrota per 5-2 contra l'Sporting de Gijón, han marcat la seva temporada. L'Andorra tindrà l'oportunitat d'acomiadar-se dels seus aficionats a l'Estadi Nacional contra el Racing de Ferrol en l'última jornada.