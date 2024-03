Piqué sota sospita per la investigació a Rubiales

Andorra la VellaEn el marc d'una investigació en curs, els registres realitzats dimecres a la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i a diversos domicilis, incloent-hi la residència de l'expresident a Granada, han posat en relleu la figura de Miguel Ángel Galán. Aquest individu, president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol d'Espanya (CENAFE), es va convertir en el denunciant principal en el cas contra Luis Rubiales el 2022, relacionat amb la Supercopa d'Espanya.

Segons MundoDeportivo, la seva denúncia, a més de provocar aquests recents esdeveniments, també va tenir repercussions en el passat, ja que el 2017 va presentar una denúncia similar contra Ángel María Villar, que va conduir a la sortida d'aquest últim. Galán va revelar en una entrevista al programa 'Radioestadio Noche' que la seva denúncia era dirigida contra Rubiales i Piqué, assegurant que aquest últim podria ser el principal beneficiat econòmicament de la situació actual. A més, va afirmar que hi ha indicis de moviments finances sospitosos destinats a blanquejar diners.

L'FC Andorra es desploma a Segona Divisió. Els tricolors no saben on jugaran la temporada vinent i la Guàrdia Civil investiga els contractes de l'Aràbia Saudita a la seu de la Reial Federació Espanyola de Futbol.

L'equip del Principat va caure a casa contra el cuer, l'Amorebieta, per un preocupant 0-1 el passat cap de setmana que el va arrossegar fins a la penúltima posició de la categoria de plata del futbol espanyol. Tot i que el president de l'Andorra i responsable de la secció de futbol de Kosmos, Ferran Vilaseca, va assegurar que a COPE el 2019 que "Piqué vol arribar a escoltar l'himne de la Champions a Andorra", la realitat del club andorrà és molt diferent.

Segons ElConfidencial, el passat octubre, el secretari d'Estat d'Esports i Joventut d'Andorra, Alain Cabanes, va confirmar la negativa a què l'FC Andorra disputi els partits com a local a l'Estadi Nacional la propera temporada. El club que participa a LaLiga Hypermotion no podrà jugar ni tan sols de manera temporal. Cabanes va assenyalar que des del Govern ajudaran "a mediar, o a trobar un lloc per a ells perquè puguin començar la temporada com cal" i es va mostrar ferm en la seva decisió "però no serà l'Estadi Nacional". Tot i això, s'esta negociant perquè el projecte del multifuncional es tanqui i probablement es podria prorrogar un any més que l'Estadi Nacional aculli l'Andorra.