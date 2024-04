Piqué visitarà el camp de l'Espanyol al partit de l'FC Andorra

Andorra la VellaGerard Piqué serà present al pròxim partit de l'FC Andorra. I aquesta ocasió és 'especial'. És conegut pels espectadors de futbol espanyol que el RCD Espanyol i Piqué han estat objecte de polèmiques, en moltes ocasions, provocades per l'exjugador culer amb declaracions a espais de premsa. Aquest diumenge a les 14 hores tindrà lloc l'enfrontament i Piqué ha acceptat veure'l en qualitat de representant del club tricolor. Encara no està clar en quin lloc de l'estadi se situarà. Per motius de seguretat no s'ha decidit on s'asseurà.