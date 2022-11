La piragüista Mònica Doria renova el seu patrocini amb Crèdit Andorrà per dos anys

Andorra la VellaCrèdit Andorrà i la piragüista Mònica Doria han escenificat aquest dijous la renovació del patrocini entre l'entitat i l'esportista pels propers dos anys, els quals tindran com a principal objectiu la classificació per als Jocs Olímpics de París que se celebraran el 2024. La directora de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals de Crèdit Andorrà, Núria Roca, ha explicat que "estem molt contents de continuar donant suport a una esportista amb una gran projecció internacional i amb èxit a nivell mundial que torna a tenir en el seu punt de mira els Jocs Olímpics".

En aquest sentit, ha destacat que "des de Crèdit Andorrà fem una gran aposta per l'esport del país, recolzant a clubs, federacions i equips, així com en l'àmbit individual en el cas de la Mònica Doria". Roca també ha posat en relleu que la piragüista "representa joventut, talent i valors com l'esforç i la superació amb els quals ens identifiquem" i, per tant, "volem seguir al seu costat donant suport a la seva carrera esportiva".

Al seu torn, Doria ha manifestat que, sens dubte, el seu gran objectiu per a la temporada 2023 és aconseguir la classificació pels Jocs del 2024 gràcies a la seva participació en el Campionat del Món de Londres a finals de setembre i també en competicions com l'Europeu Sènior i altres Copes del Món que vindran per endavant i "que ens serviran per preparar la cita i treballar per obtenir millors resultats". "Estic convençuda que amb l'equip que m'envolta podré aconseguir tot això", ha assegurat.

Tanmateix, ha posat en relleu que al llarg dels propers mesos realitzarà diferents 'stages' per arribar en un bon nivell físic als moments més exigents de la temporada. De fet, ha dit que actualment encara està recuperant-se de la lesió que va patir la temporada passada: "He començat a remar en caiac fa unes setmanes i d'aquí unes tres o quatre setmanes més ja podré començar a introduir-me a la canoa", ha exposat. Amb tot, ha indicat que veu "una fita molt assolible" arribar a l'objectiu fixat, tot i que "és esport i les coses s'han de fer".

Pel que fa al balanç de la temporada passada, Doria ha explicat que s'ha fet una valoració molt positiva, ja que va assolir "els millors resultats de la meva carrera esportiva" i, per aquest motiu, "crec que puc estar entre les millors a nivell mundial i això referma que estem fent una bona feina".