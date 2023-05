Romania és multada amb 50.000 euros pels aldarulls de la seva afició a l'Estadi Nacional

Andorra la VellaEl comitè disciplinari de la UEFA ha multat la federació romanesa amb 50.125 euros a conseqüència dels aldarulls que van provocar els aficionats visitants en el partit contra la selecció andorrana a l'Estadi Nacional el 25 de març, tal com informa RTVA.

La multa es desglossa en dues parts, que són 40.250 euros per l'encesa de bengales per part d'alguns aficionats romanesos, i altres 10.000 euros per diverses picabaralles durant el transcurs del partit.