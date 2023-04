Una temporada per emmarcar

Andorra la VellaL'esquí alpí de la Federació Andorrana ha fet balanç, avui, des de la sala de premsa de Crèdit Andorrà, de la temporada que s'ha tancat recentment que, en resultats, és la millor de la història. "Estem molt contents pels resultats que hem obtingut a nivell global. Des de la temporada en Copa del Món del Joan Verdú fins als primers punts en la màxima categoria de l'esquí mundial de la Cande Moreno i de l'Àxel Esteve" ha comentat el director tècnic de la FAE, Roger Vidosa.

L'acte, que ha estat conduït pel director de l'Àrea de Negoci Bancari Andorra de l'entitat, Martí Alfonso i ha comptat amb la presència dels esquiadors Joan Verdú i Axel Esteve, que hi han estat presencialment, i Cande Moreno, que ha participat mitjançant videoconferència. El primer dels esportistes en explicar la seva temporada ha estat Verdú, que ha recordat que "ha sigut una temporada molt exigent, en moments, massa. El fet de tenir les finals a casa ha estat una pressió afegida, però haver-ho pogut viure va ser quelcom brutal".

Sobre el desenvolupament del curs ha explicat que "no va començar com esperàvem i el fet de fer dos zeros en les dues primeres curses ens va fer canviar una mica l'enfocament". Sobre això, ha indicat que "vam valorar poder fer bones primeres mànegues per, després, donar-ho tot en la segona. Així van arribar els millors resultats com el d'Alta Badia, on vam poder mostrar el nivell". Finalment, Verdú ha afegit que "poder tancar l'any aquí, a casa, amb tots els nens, tot el país animant va ser molt guay. El 2022 va ser molt bo, però aquest curs, el primer de Copa del Món ha estat brutal; i encara ens podem millorar".

Per la seva part, Esteve, que ha estat el millor de la FAE en les disciplines tècniques, classificant-se pels Mundials de Courchevel, ha recordat que "al començament de la temporada vaig arrossegar problemes físics al maluc, que no em van deixar fer el millor esquí". No obstant això, ha afegit que "vam provar una teràpia amb infiltracions que va funcionar i a partir d'aquí vam aconseguir esquiar sense mal i tenir els millors resultats com una millora de rànquing, on segurament acabaré el 115 i els primers punts en Copa del Món".

Finalment, Moreno mitjançant un vídeo, ha relatat que "globalment hem fet una molt bona temporada". En aquest sentit, ha destacat que "he pogut esquiar tot l'any sense el dolor a l'esquena i això m'ha permès treure millors resultats". L'esquiadora, que se centra en les disciplines de velocitat, ha marcat els primers punts en la Copa del Món i fer un top 10 i un top 15 en les finals de la Copa d'Europa. "Per guanyar i treure grans resultats en Copa del Món, veiem que les esquiadores que ho fan porten 5 o 6 anys en el circuit. Per mi ha estat tot just el primer. Però estic contenta, en línies generals, de com s'ha desenvolupat. Encara tenim molt marge de millora".

Continuitat per seguir creixent

Verdú ha confirmat que, de cara a la temporada vinent, mantindrà l'equip de treball que encapçala l'entrenador Juan Lago i que va estrenar aquest curs. "Passem moltes hores junts, en situacions de molta tensió. Trobar-te a gust amb qui t'envolta és bàsic. I jo estic molt bé amb tot l'equip d'aquesta temporada. Continuarem junts la vinent". En el mateix sentit, l'esquiador ha apuntat que "repetirem pretemporada perquè poder treballar a Nova Zelanda, en unes condicions brutals, ens va permetre arribar molt forts".

Pel que fa a la seva participació en supergegants, l'esquiador ha explicat que "no descartem poder-ho fer en el futur en la Copa del Món". No obstant això, Verdú ha afegit que "hem de veure què podem fer i com compaginar els calendaris per poder pujar els punts FIS. Si afrontem proves de la Copa del Món de supergegant, ha de ser amb un bon dorsal". Finalment, ha explicat que "durant la pretemporada hem de treballar les sortides de pista. Els millors pràcticament no en tenen mai cap i per augmentar el nivell hem d'aconseguir això, no tenir-ne. Aquesta temporada ens ha anat molt bé per aprendre a gestionar aquests moments".