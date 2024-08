Accessoris imprescindibles per a viatjar

Andorra la VellaViatjar és una experiència transformadora que enriqueix i permet descobrir nous horitzons, conèixer cultures diferents, i obrir la ment a perspectives diverses. És un plaer que ens permet desconnectar de la rutina diària i connectar amb el món que ens envolta. Ara bé, abans de poder gaudir de tot això cal fer una bona planificació del viatge i fer ús d’aquells accessoris que facilitin el trajecte.

El primer a tenir en compte és portar una bona maleta. En aquest sentit, és aconsellable optar per una maleta de rodes lleugera i resistent, que permeti desplaçar-se amb facilitat i sense esforços. Les maletes de la col·lecció Proxis, per exemple, compleixen a la perfecció amb els requisits exposats anteriorment.

En el cas de fer un viatge llarg, un coixí per dormir és imprescindible. Aquest accessori proporciona suport al coll i ajuda a descansar còmodament durant el trajecte, sigui en avió, tren o autobús. Una bona opció pels petits de la casa són els coixins de la firma Mr Wonderful mentre que pel més grans qualsevol de la firma Samsonite són més que correctes. I per aquells que no puguin dormir durant el trajecte què millor que fullejar una bona guia de viatges, com ara, les '101 maravillas del mundo' o distreure’s amb el 'Quadern d’activitats per a ments viatgeres' de Lonely Planet disponibles a la Fnac Andorra.

I per carregar sense dificultats tots els accessoris esmentats només ens faltarà una motxilla de dimensions petites com les de la firma Delsey. Les seves mides compactes permeten portar-les còmodament a qualsevol lloc. A més, aquestes són ideals per carregar altres accessoris imprescindibles, com ara documents, una ampolla d'aigua, una càmera fotogràfica, llibres o dispositius electrònics com el mòbil o la tauleta.