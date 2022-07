Joies inspirades en la natura

Pyrénées Andorra incorpora una nova marca en joies al seu establiment. La joieria espanyola Apodemia s'instal·la a la secció de complements del centre amb la voluntat de captivar-te a través del seu disseny, innovació, qualitat i elegància de totes les creacions que presenta.

Apodemia es presenta com una marca inspirada en la naturalesa que pretén anar més enllà de ser una joieria. La firma espanyola representa tot un univers que pretén transmetre la manera de veure la vida de la seva fundadora, Jimena Von Knobloch. La creadora de la marca assenyala que les seves "col·leccions són el resultat de la combinació entre disseny atemporal i la qualitat de la nostra patent exclusiva banyada d'or blindat de divuit quirats". I afegeix que "els dissenys són totalment únics, creats a mà al nostre taller de forma artesanal apostant per la innovació, l'exclusivitat, la frescor i la joventut".

Així que la personalitat i l'atenció a cada detall està molt present en cada una de les peces d'Apodemia que, per primera vegada, fa el salt fora del seu territori i tria Andorra, en concret, a Pyrénées Andorra, per iniciar la seva expansió fora d'Espanya. Amb aquest nou punt de venda, la joieria Apodemia continua la seva expansió sumant un total de vint-i-set punts de venda.

Si vols conèixer de primera mà les creacions d'Apodemia només cal que t'arribis fins a Pyrénées Andorra per veure, palpar i provar com et queden les seves joies.