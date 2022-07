Rebaixes fins al 60%

Els dies van passant i amb ells l'estiu, però les rebaixes de Pyrénées Andorra continuen i, a partir d'avui, fins al 60%. Sí sí, tots els articles de moda en dona, home, nen i nena els trobaràs a uns preus increïbles. Així que no hi ha excusa perquè passis aquest estiu sense estrenar alguna peça i continuïs anant a l'última moda.

Ecoalf, Brownie, IKKS, Polo Ralph Lauren, New Balance, Boss són algunes de les marques de Pyrénées Andorra que disposen ja d'aquest atractiu descompte. Però no et quedis només amb aquestes firmes perquè Grans Magatzems Pyrénées disposa de fins a més de cent marques que també arriben a unes rebaixes de fins al 60%.

Des d'ara i fins al pròxim 5 de setembre tens l'oportunitat d'arribar-te fins a Pyrénées Andorra i gaudir d'aquestes oportunitats. A Pyrénées Andorra segur que trobes aquell vestit, pantaló, camisa, samarreta, sabates, banyador que tantes vegades t'has mirat i no t'has atrevit a fer el pas per comprar-lo. Ara és el moment per passar a l'acció i gaudir d'aquella peça de roba o accessori durant el que resta d'estiu.

Les rebaixes continuen a l'espai Gallery

Les marques de luxe que tobaràs a Gallery, ubicat a la primera planta dels Grans Magatzems Pyrénées, també entren dins la campanya. Firmes com Balenciaga, Chloé, Stella McCartney, Christian Louboutin, Isabel Marant, Diane Von Furstenberg, Ganni, Yves Salomon, Aspesi, Roberto Collina, Jacquemus o Stuart Weitzman, entre altres, també ofereixen preus atractius.