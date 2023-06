Mor Silvio Berlusconi

Andorra la VellaSilvio Berlusconi ha mort aquest dilluns als 86 anys, a causa de les diferents complicacions cardíaques que arrossegava. L'exprimer ministre d'Itàlia estava hospitalitzat des del divendres a l'Hospital Sant Raffaele de Milà, on havia acudit per a sotmetre's a una sèrie de controls "programats" per la seva leucèmia. Berlusconi patia un tipus de leucèmia crònica des de fa temps.

El també líder de Forza Itàlia, de 86 anys, havia estat hospitalitzat el passat 4 d'abril en vigilància intensiva, on va romandre gairebé dues setmanes fins a la seva baixada a planta el 16 d'aquest mes i va rebre l'alta mèdica el 19 de maig.

La salut de Berlusconi havia empitjorat i la preocupació havia anat en augment en les últimes hores. Fins a l'hospital s'havien desplaçat en les últimes hores diversos membres de la seva família aquest dilluns al matí, informa l'agència AdnKronos, on han rebut la fatal notícia.