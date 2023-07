Puigdemont, Comín i Ponsatí perden la immunitat

Andorra la VellaEl Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha desestimat la demanda del president Carles Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí contra la votació del Parlament Europeu en què se'ls va retirar la immunitat com a eurodiputats, el 8 de març del 2021.

D'aquesta manera, tal com informa 3/24, el TGUE valida el que va aprovar l'Eurocambra aquell dia. Com a conseqüència, Puigdemont, Comín i Ponsatí han perdut la immunitat, la protecció que tenien davant de possibles accions de la justícia espanyola, com noves euroordres. Ara caldrà veure quin moviment fa el jutge del Suprem Pablo Llarena.