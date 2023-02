Fiscalia vol 6 anys de presó per a David Claverol, expresident de la Fundació Tutelar

Andorra la VellaFiscalia vol sis anys de presó per a David Claverol, expresident de la Fundació Privada Tutelar, per haver-se apropiat de més de 20.000 euros d'aquest organisme. Corts jutja aquest delicte que es va produir l'agost del 2019 i que va commocionar Andorra perquè quan es va revelar Claverol va marxar de país i no va tornar fins a mesos després quan es va entregar a la policia. Claverol ha reconegut que va agafar els diners per fer front a deutes que tenia i posteriorment els va restituir, però el Patronat de la Fundació Privada Tutelar el va cessar i va portar el cas a la policia. L'apropiació va tenir lloc al juliol, la denúncia a l'agost i es va entregar al desembre. El Tribunal de Corts l'està jutjant.