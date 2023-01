Higini Cierco veu injusta la petició de sanció de 479 milions pel que va fer BPA

Andorra la VellaHigini Cierco considera que "de manera injusta i discriminatòria" se'ls està reclamant a ell, el seu germà i Joan Pau Miquel una sanció de 479 milions d'euros per la responsabilitat i les conseqüències per a l'Estat pel que va fer BPA com a banc i que va portar el Tresor dels Estats Units a acabar amb l'entitat. Cierco ha exposat aquest argument en el recurs de la querella que va presentar contra Xavier Espot i que no ha estat acceptada en les dues instàncies que han analitzat la petició. S'ha considerat que ni aporta cap indici de les acusacions i fonamentalment ni tan sols Espot ha participat en les decisions que suposadament han perjudicat als Cierco.

Un exemple clar és l'acusació a Espot pel fet que l'AREB hagi presentat una petició de sanció per als dos germans Cierco i Joan Pau Miquel de 479 milions d'euros. El germà gran dels Cierco considera que es va evitar expressament incloure en els responsables del que va fer el banc a tots els accionistes per deixar fora la família materna del Cap de Govern que tenia un percentatge petit de títols. L'AREB va decidir responsabilitzar a l'anomenat 'comitè executiu' que era, segons les recerques, on es gestionava realment el banc en les decisions importants. I aquest comitè estava format pels dos germans Cierco i el CEO Joan Pau Miquel. Per a la resta d'accionistes la multa seria només de forma subsidiària en cas que els tres principals afectats no puguin pagar. Tot i que no es tenen dades, la fortuna dels Cierco podria superar molt àmpliament aquest xifra i, per tant, no caldria actuar de forma subsidiària.

La Justícia no veu perquè Cierco ha de vincular a Xavier Espot, llavors ministre de l'Interior, amb el fet que l'AREB, un organisme independent, decidís que la multa es demana al comitè executiu en considerar que era la real cúpula del banc i per tant directament responsable de tot el que va fer BPA.