230 morts per Covid a Catalunya l'última setmana: sense vacunes serien 1.500

BarcelonaLa corba de la mortalitat per covid-19 ha repuntat com feia mesos que no es veia. En els últims set dies un total de 230 persones han perdut la vida a Catalunya, el doble que la setmana anterior. La dada nefasta és resultat de l'allau de contagis de la cinquena onada, que podria haver sigut encara més mortífera si no fos per l'impacte positiu de les vacunes. El grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (Biocom-SC) estima que sense l’efecte protector de les vacunes aquesta xifra de morts es multiplicaria gairebé per 7, fins a fregar les 1.500 persones, i seria encara més esfereïdora. “Amb la dinàmica epidemiològica actual no tindríem una trentena de morts diàries, en tindríem unes 200”, subratlla la investigadora Clara Prats.

Entre el 7 i el 13 de juliol es van notificar 51.219 contagis setmanals, la xifra més elevada de la pandèmia, i encara ara el descontrol epidemiològic cueja amb quasi 28.000 diagnòstics setmanals. “A mesura que augmenten els contagis, també creixen els casos greus”, indica Prats. No obstant això, les dades del departament de Salut evidencien que la vacunació actua com un escut protector i si a la primera onada es van registrar uns 12.000 morts i a la segona i la tercera 3.141 i 4.500, respectivament, a partir que la vacunació agafa embranzida aquests valors cauen significativament. A la quarta onada, quan bona part de la població de més de 80 anys començava a estar vacunada, la xifra de víctimes es va reduir fins a les 1.100 defuncions. A la cinquena, de moment, se n’acumulen un total de 430.

La descomunal i inèdita propagació del virus de l’últim mes, que sobretot es va produir entre els joves, ha disparat un indicador que pràcticament s’havia reduït a zero entre els mesos de maig i juny i, de nou, el covid s'acarnissa amb la gent gran. Aquest és el col·lectiu amb una cobertura vacunal més elevada del país però també el que resulta més vulnerable als contagis per les seves patologies de base i, de fet, tres de cada quatre víctimes mortals dels últims set dies tenien 70 anys o més. Un terç dels morts l'última setmana vivien en geriàtrics on la variant delta ha fet forat malgrat les mesures de protecció. A més, les defuncions entre els majors de 80 anys s'han multiplicat per 7 en un mes.

El repunt de morts a les residències ha despertat la por a perdre el control d'aquests centres, on s’han viscut els moments més tràgics de la pandèmia, i ha forçat els departaments de Drets Socials i Salut a mantenir durant 14 dies més les restriccions en aquests entorns residencials. Així doncs, continuaran les limitacions a les sortides dels usuaris, que només les poden fer si és per a més de tres dies i si es comprometen a estar amb un únic grup bombolla. A més, mantindran les mesures de protecció addicionals, com ara la intensificació dels cribatges tant als professionals com als residents i l’obligatorietat que els visitants presentin tests d’antígens negatius per accedir als centres.

De moment, només un 1,5% dels residents a Catalunya s’han contagiat aquesta cinquena onada, que ha afectat un 12% dels centres. “Però les dades mostren encara una afectació alta a la comunitat i a les residències, cosa que fa necessari el manteniment de les mesures vigents per reduir més l’afectació”, ha defensat aquest dilluns Salut en un comunicat. També Prats és partidària de mantenir les mesures en aquests entorns: “La pandèmia que ha circulat entre els no vacunats ha sigut tan bestial que ha complicat la vida dels vacunats. Ara hem d’aconseguir que el virus deixi d’entrar a les residències”.

El 97,4% de les persones en centres residencials tenen la pauta completa, així com el 93% dels majors de 80 anys. Tot i que la vacuna és molt protectora davant dels casos greus de covid, no és infal·lible: ni evita el contagi ni té una efectivitat del 100%, de manera que és possible que hi hagi persones vacunades que no desenvolupin immunitat, especialment les que tenen més de 70 anys. “Fins i tot amb tota la població vacunada hi hauria persones que entrarien a un hospital o que moririen perquè les vacunes són un 90% efectives”, assenyala Prats.

Mil contagis a finals d'agost

Amb tot, els estudis del Biocom demostren que la vacunació evita que els hospitals tornin a viure una situació dramàtica, similar a la de la primera onada, quan es van arribar a atendre 1.500 malalts greus de covid a les unitats de cures intensives (UCI). Tot i que els ingressos als centres sanitaris s’han accelerat de la nit al dia –el 2 de juliol hi havia 120 malalts de covid crítics i aquest dilluns ja n’hi havia 577–, els investigadors calculen que la xifra s’enfilaria fins als 1.200 pacients si no fos perquè les vacunes són molt protectores. Amb un 60% de la població catalana completament vacunada, el grup de científics defensa que la campanya d’immunització ha estalviat al sistema sanitari català més de 26.000 dies d’ocupació a les UCI i més de 128.000 dies d’hospitalitzacions en planta.

Tot i que el degoteig d'hospitalitzacions i defuncions no s'atura, la bona notícia és que els contagis ja van a la baixa. “I seguirem baixant els pròxims dies. Ara bé, dependrà de quant de temps es mantenen les mesures de contenció i de les mesures que es despleguin”, matisa Prats. Les previsions del Biocom, que elaboren informes diaris sobre Catalunya i setmanals sobre Europa, apunten que la incidència podria caure fins al miler de casos la tercera setmana d’agost, una xifra que portaria Catalunya a la situació en què estava abans de l’eclosió de la cinquena onada.

L’experta admet que la decisió de no fer proves als contactes estrets de positius i la petició a la població d’aïllar-se en cas de sospita sense passar per un centre d’atenció primària (CAP) pot esbiaixar lleument els indicadors, però assegura que la baixada de casos és “real”. La positivitat dels tests que se segueixen fent, diu, és una pista molt clara: ara el 13% de les proves revelen infeccions actives i fa una setmana eren el 20%. Quan es deixen de fer proves, si la incidència està creixent, el percentatge necessàriament hauria de pujar.