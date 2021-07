Alerta amb els mòbils a la muntanya: poden portar pel camí equivocat

BarcelonaPer als muntanyencs aficionats, els telèfons intel·ligents són una eina que serveix per a tot: des de llanterna fins a GPS, passant per localitzador personal. Tot en un aparell. Però el mòbil també pot ser un mal company, i fins i tot pot posar la nostra vida en perill especialment en aquells casos en què els excursionistes confien tota la ruta per la natura al telèfon.

Les aplis i els mapes online han desorientat centenars d’excursionistes arreu del món, alerten els experts. A Escòcia, per exemple, els més experimentats alerten els visitants que Google Maps els pot portar per camins “perillosos” que els obligaran a escalar cims i passos molt complicats i passar per camins molt empinats. Un destacat nombre de visitants confien en Google Maps per arribar al cim del Ben Nevis, el més alt d’Escòcia –de quasi 1.400 metres i molt conegut per les nombroses vies d'escalada en roca i gel–. Segons un comunicat oficial de l’organització d’escalada Mountaineering Scotland i l'ONG de protecció d’àrees naturals John Muir Trust, hi ha hagut molts visitants que han seguit les rutes que proposa Google Maps per arribar a aquest cim tan popular que als Highlands, a poc menys de 100 quilòmetres de Glasgow. El problema és que quan els excursionistes segueixen aquestes indicacions un cop deixen el cotxe a l’aparcament més a prop del cim, el mapa els porta per una ruta molt complicada que va directa cap a la muntanya. Una ruta que faria patir fins i tot els muntanyencs més experts, diu Heather Morning, una experta en seguretat alpina de Mountaineering Scotland: “Amb bona visibilitat la ruta ja és tot un repte, i amb núvols i pluja el camí que suggereix Google és potencialment fatal”.

El problema és que els telèfons intel·ligents han fet molt més fàcils les activitats a la natura, però alhora han complicat les coses als excursionistes que es pensen que no necessiten res més.

Més excursionistes inexperts

Mountaineering Scotland avisa que hi ha hagut recentment uns quants ferits a Escòcia per culpa de les rutes que han trobat online. El Ben Nevis és un cim on han perdut la vida algunes persones, incloent-hi una noia de 24 anys el mes de juny i tres homes el 2019. L’alerta dels experts arriba ara que el nombre de persones que fan excursions per la muntanya s’ha multiplicat després de la pandèmia pel coronavirus. Tot i que l’excursionisme és una activitat molt positiva, les lesions i els accidents s’han multiplicat a mesura que més gent s'hi ha llançat.

Però el Ben Nevis no és l'única muntanya on els excursionistes tenen problemes. A Nou Hampshire, als Estats Units, els equips de rescat de muntanya expliquen que han hagut de rescatar molta gent que estava poc preparada per anar d’excursió. Almenys una vegada a la setmana, durant l’estiu, el Nou Hamshire Fish and Game Departament rep alguna trucada d’excursionistes perduts a les White Mountains –una gran serralada que atreu molts visitants–, tal com explica Alex Lopashanski, d’aquest departament: “La gent intenta seguir el camí amb el mòbil i això els porta dins el bosc i s'hi perden”. Aquests excursionistes no poden explicar per telèfon on són quan truquen perquè els mapes a les pantalles són molt més petits que els mapes de paper, diu Lopashanski, i si els membres de l’equip de rescat no els poden ajudar a tornar al camí principal per telèfon solen caldre hores per rescatar-los. Altres factors que poden complicar una excursió són deambular per àrees remotes sense cobertura o amb el telèfon amb poca bateria, cosa que acaba convertint els mòbils en aparells inútils.

Els equips de rescat actuen quan els excursionistes estan en perill. Rick Wilcox, membre del servei de rescat de muntanya de Nou Hampshire, diu que molta de la gent que ha rescatat no portava ni mapa ni brúixola. “La gent es pensa que el mòbil és una cosa màgica i que per anar d’excursió no cal res més”, explica Wilcos. “Diuen: 'Espera que miro Google'. I aquí és on s’equivoquen”, alerta. Wesley Trimble, portaveu de l’American Hiking Society, ha mostrat preocupació per la gent que descarrega aplicacions de rutes que no tenen l’aval ni l’aprovació d’experts: “Molta informació a internet prové de fonts creuades i per tant no hi ha necessàriament tota la informació dels parcs naturals, de les rutes o dels propietaris dels terrenys”.

Un mapa i una brúixola sempre

A Escòcia, les autoritats recomanen als excursionistes que volen pujar al Ben Nevis que portin sempre un mapa i una brúixola, fins i tot per als camins marcats. Per a tots aquells que tenen ganes de passar per zones glaçades, empinades i amb poca visibilitat, hi ha una ruta de vuit hores fins al cim des del centre de visitants. Però si els excursionistes segueixen les indicacions de Google Maps des d'allà on recomana començar la ruta, el camí serà encara molt més complicat. L’organització John Muir Trust ha posat senyals a la zona per dirigir els excursionistes més inexperts cap al centre de visitants, però la gent tot sovint els ignora, segons diu un portaveu de l’organització. En un comunicat, Google ha explicat que la ruta que ofereix la seva aplicació fins al cim està pensada per indicar la distància i no per proposar un camí a peu. “Les nostres indicacions porten la gent fins a l’aparcament de Nevis Gorge –el més a prop del cim–, on hi ha senyals ben destacats que indiquen que el camí és molt perillós”, diu Google. Tot i això, la companyia ha anunciat que a partir d’ara dirigirà la gent cap al centre de visitants en lloc de l’aparcament. I també ha explicat que revisa les altres rutes que té per arribar al Ben Nevis. D'altra banda, Google ha volgut recordar que les organitzacions i els experts poden actualitzar la informació dels mapes utilitzant l’eina de Google Geo Data Upload i que els usuaris també poden enviar els seus problemes i incidències amb els mapes directament a Google.