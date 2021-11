Àustria confina els no vacunats a casa seva

BarcelonaA partir de demà els austríacs que no tinguin la pauta completa de vacunació ni hagin passat el covid-19 en els últims sis mesos no podran sortir de casa si no és per anar a treballar, al metge o al supermercat. Ho ha acordat aquest diumenge el govern (una coalició de conservadors i verds) en una reunió d’emergència amb els presidents de regions, davant l’augment exponencial de contagis i d’ingressos a les UCI. Els no vacunats s’hauran de confinar, exactament en les mateixes condicions que es van imposar en les primeres onades de la pandèmia, abans que a Europa hi hagués disponibilitat de vacunes.

Amb el centre i l’est d’Europa com a epicentre de la pandèmia altre cop, Àustria és un dels països amb una pitjor taxa de contagis, amb una incidència acumulada a set dies de 815 casos per cada 100.000 habitants (a Catalunya són 49,67).

“No hem pres aquesta decisió a la lleugera, sinó perquè és estrictament necessari”, s’ha justificat el flamant canceller austríac, Alexander Schallenberg. “De fet, hem dit a un terç de la població que no podrà sortir de casa si no és per determinades raons. És a dir, una dràstica reducció dels contactes entre els vacunats i els no vacunats”, ha afegit. La mesura s’allargarà almenys deu dies i n’estan exempts els menors de 12 anys i els que hagin superat recentment el coronavirus.

Ultradreta i antivacunes

L’objectiu és incrementar el percentatge de vacunats, un dels més baixos de la UE: un 65% de la població té la pauta completa (el percentatge inclou els menors de 12 anys, que encara no es vacunen) i molts austríacs s'hi mostren escèptics, animats per l’ultradretà Partit de la Llibertat, la tercera força al Parlament de Viena. Un altre partit nou que també és antivacunes, anomenat Poble, Llibertat i Drets Fonamentals (MFG), va obtenir tres escons al setembre al Parlament de l’Alta Àustria, la regió amb menys immunització del país. Coincidint amb la reunió d’emergència hi ha hagut manifestacions a Viena contra les vacunes, un nou exemple del pes del moviment antivacunes al centre d’Europa. A Bulgària o Romania la desconfiança en les institucions es contagia: la immunització és del 23% i el 35%, respectivament.

El govern austríac ja feia setmanes que collava els no vacunats. A la feina ja és obligatori presentar un certificat que acrediti la immunització, que s’ha superat la malaltia o un test negatiu recent, que no paga el sistema públic. En l’oci les restriccions encara són més dràstiques i als esdeveniments culturals, als bars i als restaurants només s’hi permet l’entrada de vacunats i recuperats. Després que s’imposessin aquests requisits, es van veure cues en alguns centres de vacunació.

Àustria no és l’únic país que ha decidit tornar a les restriccions davant l’evolució epidèmica. Holanda va anunciar divendres que tornava al confinament generalitzat, encara que parcial. Des de dissabte, els bars i restaurants i les botigues essencials han de tancar a les vuit del vespre i els establiments no essencials a les sis de la tarda; les reunions a casa no poden superar les quatre persones; el teletreball torna a ser més que recomanable, i no hi ha públic als estadis.

A Alemanya la setmana que ve el govern federal decidirà amb els lands si endureix les restriccions. Berlín ja ha posat Àustria a la llista de països d’alt risc, els visitants dels quals estan obligats a mantenir una quarantena de 10 dies a l'arribar a Alemanya: tot un cop a la indústria del turisme d’hivern austríaca. A Austràlia, amb un 83% de població de més de 16 anys vacunada, també s’han establert mesures específiques per als no immunitzats: en alguns estats s’ha fet obligatòria la vacuna en determinades professions i en d'altres se’ls ha prohibit trepitjar els restaurants, cosa que també ha provocat protestes. A Singapur (85% d’immunització), s’ha optat per obligar els que han rebutjat la vacuna a pagar-se les despeses de medicaments.

I qui ho controla?

Diverses veus, fins i tot dins el partit de govern, ja han advertit que el confinament dels no vacunats serà difícil d’aplicar, perquè no és el mateix tancar tota la població a casa que confinar només una minoria. Hi haurà controls policials aleatoris amb multes de fins a 1.450 euros als que no tinguin certificat covid ni justificació per ser fora de casa. “Des de dilluns tothom que viu a Àustria ha de saber que pot ser controlat per la policia”, ha advertit el ministre de l’Interior, Karl Nehammer.