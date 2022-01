La méteo: cap de setmana plenament d'hivern a l'espera d'una pujada de temperatures

BarcelonaAquest divendres ha començat amb molts núvols baixos i boires en comarques centrals i de la meitat est. Amb el pas de les hores s'aniran esqueixant, però avui el dia serà variable en moltes d'aquestes comarques, i no és descartable fins i tot alguna gota a la tarda i vespre al voltant de Barcelona, al Vallès, al Maresme o al sud de la Costa Brava. És més probable que aquestes pluges minses disperses afectin punts de Menorca i del nord de Mallorca, tot i que tampoc aquí seran precipitacions gaire destacables.

Un dia més les mínimes han baixat sota zero en molts indrets, tot i que continuen disminuint les glaçades fortes. D'entre les mínimes d'avui cal destacar els -6 graus de Tremp, la Seu d'Urgell i Guardiola de Berguedà, i sobretot la baixada de la temperatura a les cotes altes del Pirineu: per sobre dels 2.000 metres avui la temperatura ha baixat fins als -10 ºC, un símptoma que les pròximes nits també seran més fredes en cotes més baixes.

Avui serà un dia més hivernal, les màximes baixaran dos o tres graus en molts casos. El cap de setmana començarà amb més glaçades i demà al matí caldrà abrigar-se més que avui. Aquest dissabte serà un dia més assolellat però, tot i això, la sensació d'hivern serà més viva que en altres dies de la setmana. A les Balears i al País Valencià demà i diumenge hi haurà un cel més variable o fins i tot ennuvolat, núvols que sobretot a la costa valenciana arribaran a deixar algunes gotes.

Diumenge les màximes ja començaran a pujar i durant l'inici de la setmana que ve els migdies tornaran a ser molt agradables. Dimarts i dimecres se superaran els 15 graus en molts indrets. Encara hi ha incertesa sobre com serà la segona part de la setmana, però a hores d'ara és més probable un tram final del gener amb migdies suaus i poc hivernals que no pas una nova entrada d'aire fred.

La tramuntana també serà un dels factors a tenir en compte en l'inici del cap de setmana. Avui el vent bufarà amb ratxes de més de 50 km/h en molts indrets de la Costa Brava i al nord de les Balears. Aquesta nit ja hi ha hagut cops de vent de 101 km/h a Portbou, de 80 a Espolla i de 60 a Mont-roig del Camp. Al sud el vent minvarà clarament amb el pas de les hores. El cap de setmana la tramuntana anirà amainant progressivament.

Continuen sense entreveure's indicis de canvis a llarg termini. El més probable és que el gener s'acabi encara enmig d'aquest context d'anticicló i de temps estable i estancat. La setmana que ve començarà amb un temps molt fred i mogut al Mediterrani oriental que pot provocar nevades destacables en ciutats com Atenes i Istanbul, però a l'altre costat del Mediterrani i en alguns països de l'oest i del centre d'Europa continuarà l'ensopiment meteorològic.