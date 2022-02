Cap de setmana amb més núvols, ruixats puntuals i migdies menys primaverals

Aquest divendres ha començat amb temperatures força normals per a l'època i menys fred que ahir. Un 30% de les estacions de les quals fem seguiment han baixat sota zero respecte al 40% d'ahir. Al migdia l'ambient tornarà a ser molt suau i les màximes fins i tot pujaran a la costa. Avui serà un dia més variable i enterbolit que ahir. Al vessant nord del Pirineu s'escaparan algunes nevades febles, i a la tarda no són descartables també ruixats puntuals entre el Ripollès, el Berguedà i el nord d'Osona.

Arriba un cap de setmana de temps més ennuvolat i més insegur. Demà i diumenge no hi haurà pluges destacables gairebé enlloc, però sí que augmentarà el risc de pluges puntuals i minses. De matinada i dissabte a primera hora podria arribar a ploure a la costa central o en punts del Maresme i de la Selva, i de cara al migdia i a la tarda de dissabte aquest risc de ruixats puntuals s'anirà desplaçant cap a punts del prelitoral, de la Catalunya Central o fins i tot del Prepirineu.

Aquest temps insegur es repetirà la nit de dissabte a diumenge i durant les primeres hores de diumenge, sobretot a la costa i al prelitoral. Allà on plogui sempre ho farà de manera tímida i poc abundant. El cap de setmana farà més fred al migdia. Les temperatures nocturnes no baixaran, però durant el dia sí que es notarà un ambient més hivernal. La temperatura baixarà especialment al Pirineu, però també a la resta de comarques la màxima serà dos o tres graus més baixa, sobretot demà.

El vent es farà sentir en alguns moments. Avui bufarà de tramuntana en bona part de la Costa Brava i a Menorca. Les ratxes no seran fortes, però en alguns casos superaran els 50 km/h. Diumenge a partir del migdia el vent tornarà a aparèixer, ara de garbí. En molts punts de la Costa Brava i de la costa central es farà protagonista, i en punts de la Selva i del Baix Empordà les ratxes arribaran a superar els 50 o 60 km/h.

Dilluns arribarà un canvi de temps més important. El pas d'una pertorbació més activa provocarà una tongada de pluja i neu que, si bé en moltes comarques serà curta i escassa, al Pirineu i en altres sectors del terç nord podria arribar a deixar-hi quantitats de més de 5 o més de 10 l/m². Alguns models de previsió fan pensar que també al voltant de Barcelona, al Vallès o en punts del Maresme i de la Selva hi podria ploure amb ganes, però això no és tan segur.

Alguns dels ruixats de dilluns podrien anar acompanyats de tempesta o de calamarsa. La cota de neu serà força baixa. Durant el matí se situarà poc per sobre dels 1.000 metres, però a la tarda arribarà a baixar per sota d'aquest llindar. El canvi de temps de dilluns anirà també acompanyat de fort vent de mestral a les Terres de l'Ebre. El vent de nord també bufarà amb ganes al Pirineu oriental i al nord de l'Empordà.

El canvi de temps serà ràpid i no tindrà continuïtat en dies següents. Dimarts encara podria seguir nevant més tímidament al vessant nord del Pirineu, però en general la primera part de la setmana que ve estarà marcada per un temps amb molt de sol. La temperatura repuntarà ràpidament i és bastant possible que a mitjans de setmana l'ambient sigui molt primaveral. Una entrada d'aire càlid farà que, tot i que l'inici de la setmana que ve sigui hivernal, les anomalies de temperatura previstes de cara al conjunt de la setmana siguin clarament positives en bona part d'Europa. A l'hivern li queda poca corda.