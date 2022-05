Cita prèvia per visitar Venècia a partir d'aquest estiu

RomaVenècia es converteix en un autèntic museu a l'aire lliure, amb control d'entrada. Després que la pandèmia de covid-19 buidés la ciutat durant més de dos anys , els turistes han tornat en massa a la ciutat dels canals: els vaporetti circulen ja al màxim de la seva capacitat mentre els restaurants despatxen cicchetti sense treva. És per això que, per evitar els errors del passat i intentar protegir un patrimoni tan únic com fràgil, la ciutat es prepara per inaugurar un sistema que permeti controlar el flux de persones que hi entren cada dia. A partir d'aquest estiu, els turistes que vulguin visitar Venècia hauran de reservar per avançat la visita. L'entrada serà gratuïta fins al 2023, però a partir d'aquesta data està previst que per poder accedir-hi els turistes hagin de comprar un bitllet, que rondarà entre els 3 i els 10 euros, en funció de l'època de l'any.

Als visitants se'ls exigirà haver reservat una estada en un dels molts allotjaments de la ciutat o haver-se registrat en una plataforma en línia, en el cas que no pernoctin. L'objectiu de les autoritats locals és posar un sostre diari al nombre de visitants per evitar la massificació. “Venècia està sota pressió, i per entrar-hi caldrà fer una reserva” com es fa amb els museus o els restaurants, va defensar el president de la regió del Vèneto, Luca Zaia. L'obligació de reservar la visita serà introduïda de manera experimental a partir del juliol i durant els pròxims sis mesos. A partir del 2023 el bitllet d'entrada donarà dret a descomptes en museus i altres activitats, i n'estaran exempts els visitants que pernoctin almenys una nit a la ciutat.

Amb aquesta mesura, les autoritats locals esperen limitar l'entrada de turistes fins als 40.000 o 50.000 al dia; és a dir, entre 14,5 i 28 milions a l'any, davant dels més de 30 milions que visitaven Venècia cada any abans de la pandèmia.

La prohibició l'any passat del pas de creuers de grans dimensions davant de la plaça de Sant Marc per protegir la llacuna ha permès reduir significativament l'arribada massiva de turistes. Tot i això, per Setmana Santa les autoritats locals van comptabilitzar més de 100.000 persones en un sol dia. I, novament, van saltar les alarmes. “Estem al límit”, va llançar el comandant del cos de la guàrdia urbana, Marco Agostini. Només Divendres Sant la policia va comptabilitzar prop de 80.000 turistes, dels quals almenys 20.000 no apareixien registrats en cap estructura hotelera, malgrat que sí que van pernoctar a la ciutat.

Càmeres de vigilància

L'esperança de les autoritats venecianes és que l'obligació de reservar acabi amb un altre dels grans problemes de la Sereníssima: el turisme en negre. Els primers passos en aquest sentit ja s'han fet. Per controlar l'accés i evitar el frau, l'ajuntament ha desplegat una xarxa de gairebé 500 càmeres de circuit tancat col·locades en punts estratègics i ha posat en pràctica un polèmic sistema de rastreig de telèfons mòbils, que permet distingir els turistes dels residents i controlar els moviments de tots plegats.

A la seu de la policia local s'ha instal·lat una sala de control on els funcionaris rastregen i monitoritzen amb detall les dades dels mòbils. La ciutat també mesurarà quantes góndoles i altres embarcacions naveguen pels canals i a quina velocitat. A la pràctica, un Gran Germà a cel obert que permetrà obtenir cada 15 minuts una radiografia completa de l'estat de la ciutat per evitar les aglomeracions. “Hi ha una limitació física en el nombre de persones que poden estar a la ciutat alhora”, defensa Marco Bettini, director general de Venis, la companyia de telecomunicacions responsable del sistema de monitorització. “Però no volem impedir a ningú que vingui a Venècia. Volem que reservin amb anticipació i ens diguin què volen visitar per brindar un millor servei”. En les setmanes vinents serà presentada una plataforma en línia on podran registrar-se tots aquells que vulguin visitar la ciutat, inclosos els ciutadans de la regió del Vèneto que no viuen a Venècia.