Catalunya no descarta el confinament en el pitjor dels escenaris

BarcelonaEn poc més d'un mes la variant òmicron s'ha escampat per Europa com una taca d'oli, i Catalunya no se n'ha escapat. Els experts que formen el comitè assessor en matèria de covid del Govern preveuen que entre aquesta setmana i la que ve aquesta variant hagi desplaçat la delta i sigui la majoritària a Catalunya. Tenint en compte la velocitat de transmissió de l'òmicron, es podria arribar a una mitjana de 25.000 contagis a partir de gener. Davant d'aquest escenari, els científics van recomanar aquest dilluns dues línies d'actuació a la Generalitat: augmentar l'administració de les terceres dosis i tornar a aplicar restriccions per frenar el virus. L'executiu ja ha demanat permís als tribunals per aplicar un nou toc de queda nocturn i per limitar les reunions. Però en el seu últim informe els experts no descarten haver de plantejar "un confinament de durada curta" com el que ja s'ha acordat als Països Baixos, "en el pitjor escenari de futur".

L'escenari més negre que plantegen els científics és el que hi hauria si no es decretessin restriccions, si les mesures es quedessin curtes –el toc de queda o la limitació de reunions depenen de la validació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)– o si no funcionessin. En aquest cas, el document adverteix que el comportament de Catalunya seria similar al de Dinamarca o el Regne Unit i que es podria arribar "a un nivell molt superior" de positius "als que mai s'han observat durant la pandèmia", amb més de 50.000 casos al febrer, i un volum d'ingressos hospitalaris "similar al de la primera onada".

Segons els científics, la situació actual ja és de per si complicada, amb una pressió assistencial creixent. A hores d'ara ja s'estan fent més de 24.000 visites diàries als ambulatoris només per covid i als hospitals ja hi ha un 30% de llits crítics ocupats per pacients positius. Sense mesures, o si aquestes es queden curtes, adverteixen els experts, el virus "col·lapsarà els serveis assistencials" a principis de gener, amb més de 1.000 ingressos diaris.

En canvi, el document conclou que amb l'aplicació de restriccions "s'aconseguiria aplanar la corba" i no superar els 10.000 contagis diaris, un llindar que ja s'ha sobrepassat en les últimes 24 hores. Les mesures servirien també per limitar la pressió hospitalària, amb un nivell d'uns 250 ingressos cada dia com a màxim, calculen els experts. Per això els científics han valorat positivament les mesures que vol adoptar el Govern, tot i que d'entrada en plantejaven de més dures: per exemple, l'informe del comitè assessor proposava que bars i restaurants només obrissin al públic la zona exterior i tanquessin la interior, així com limitar l'horari d'obertura dels comerços no essencials o que les reunions fossin d'un màxim de quatre persones. De fet, en una entrevista a Ràdio 4 / La 2, l'epidemiòleg Oriol Mitjà s'ha mostrat partidari aquest dimecres d'anul·lar les cavalcades i d'endarrerir l'inici de les classes una setmana més després de Reis. En canvi, el document dels experts no plantejava el toc de queda nocturn que vol impulsar el Govern.

Prioritzar la tercera dosi i la vacunació dels adults

El comitè assessor considera "prioritari" que el departament de Salut destini "tots els recursos disponibles" a vacunar els adults, fins i tot activant mecanismes perquè "altres professionals" puguin donar suport a la campanya de vacunació. En el document, els experts es mostren preocupats per la facilitat que té l'òmicron per burlar la protecció de les vacunes: la pauta completa disminueix sens dubte la possibilitat d'emmalaltir de manera greu, però els experts adverteixen que les mutacions de la nova variant poden escapar-se de la protecció, especialment per les persones vacunades amb AstraZeneca o que s'hagin inoculat les dosis ja fa mesos.

En canvi, la capacitat de neutralització del virus augmenta fins al 72% per a les persones que portin la pauta completa de la vacuna d'Oxford i la tercera dosi de record. El mateix passa amb les persones que porten les tres dosis d'altres vacunes. Els experts també adverteixen que la nova variant és "més resistent" als medicaments, tot i que encara no hi ha prou dades científiques per avaluar aquest extrem. Tampoc n'hi ha prou per establir si l'òmicron té un efecte superior pel que fa a la gravetat de la malaltia, tot i que els resultats preliminars estimen un impacte en aquest sentit "inferior a altres variants".