El covid pot infectar la placenta i causar la mort del fetus

BarcelonaUna investigació de tres grans hospitals catalans, el Clínic, la Vall d’Hebron i el Parc Taulí, ha demostrat que la infecció per coronavirus en embarassades pot causar lesions molt greus en les placentes i, fins i tot, causar la mort dels fetus. D’una mostra de 198 gestants d’entre 24 i 39 anys que s’havien contagiat de covid i havien estat ateses en aquests tres centres sanitaris, nou van presentar danys importants en aquest òrgan vital per als fetus, que actua com els pulmons, els intestins, els ronyons i el fetge i els proporciona l’oxigen i els nutrients del rec sanguini de la mare. La infecció va provocar la mort intrauterina dels fetus en cinc d'aquestes dones, tot i que les gestants havien tingut un embaràs considerat normal abans del contagi. De fet, totes menys una havien arribat al tercer trimestre sense complicacions.

Els investigadors no van identificar altres causes que poguessin lesionar la placenta d’una forma tan greu i, sobretot, acabar amb una pèrdua gestacional tardana més enllà que les mares s’havien contagiat de covid. “A les imatges de la placenta veiem unes lesions que no havíem vist mai, ni tan sols hi havia referències als llibres o a la literatura mèdica, i l’únic que sabíem era que les gestants s’havien infectat", explica Alfons Nadal, del servei d’anatomia patològica del Clínic i del grup de patologia molecular inflamatòria i de tumors sòlids de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps).

Els professionals sanitaris "van sumar dos i dos", segons Nadal, i ho van començar a investigar com una nova complicació del covid. "Hi ha una malaltia nova que afecta totes aquestes mares en les mateixes circumstàncies: una infecció de relativa curta durada, sovint una setmana abans de la pèrdua gestacional, però amb unes conseqüències molt greus i gairebé immediates. Diferents hospitals ho estàvem observant i havíem d’investigar si hi havia una relació entre el virus i aquestes morts intrauterines”, afegeix.

L'estudi va concloure que l’associació era real: en tots els casos analitzats es va confirmar la presència del virus dins la placenta, si bé només en un tipus de cèl·lules anomenades trofoblast que són les encarregades de proveir el fetus dels nutrients de la mare. La infecció d’aquest teixit placentari a causa del covid va provocar necrosi, és a dir que l'òrgan morís perquè no rebia prou oxigen. Quan això passa, la placenta deixa de ser esponjosa, s’endureix i queda molt malmesa. “Moltes pèrdues gestacionals poden produir-se per l’infart de la placenta, però en aquests casos tot el teixit mor sencer, no només una part”, explica Nadal. En canvi, el covid només provocava la mort d’un tipus cel·lular, el trofoblast, que segons l’expert era un patró “sense sentit des d’un punt de vista clàssic”.

Afectació baixa però dramàtica

Afortunadament, però, l’afectació específica del covid en la placenta és molt infreqüent i segons l’estudi només el 4,5% de les embarassades el pateixen. Les morts fetals atribuïbles a aquesta afectació són encara més infreqüents, al voltant del 2,5% dels casos. “El nostre no és un estudi epidemiològic, però creiem que les xifres reals d’afectació són similars i que estan probablement per sota del 5%. Ara bé, i tot i que és un percentatge baix, no deixa de suposar un drama per a les famílies que el pateixen, com passa amb totes les pèrdues gestacionals no esperades”, diu Nadal.

La majoria d’aquests casos corresponen a embarassades que es van infectar durant la primera onada del coronavirus, però encara ara se’n veuen alguns casos. Amb tot, Nadal confia que la vacunació pugui evitar aquests casos greus: “Saber-ho és impossible, però és raonable perquè la vacuna no impedeix del tot la infecció però sí que redueix càrrega de la malaltia i per tant pot reduir l’arribada del virus a la placenta”.