Creixen els casos de miocarditis associats a les vacunes del covid

BarcelonaEstadísticament són pocs casos i la majoria de caràcter lleu. Però els efectes adversos associats a la inflamació del múscul del cor, com les miocarditis o les pericarditis, sembla que tenen tendència a créixer a mesura que avança la campanya de vacunació contra el covid, especialment a partir de la segona dosi. Ara per ara se n’ignoren les causes concretes, i les estadístiques no reflecteixen que es tracti d’un problema de salut pública de gran magnitud, sobretot si es comparen amb els milions de dosis administrades arreu del món. No obstant això, un article publicat a la revista JAMA (Journal of American Medical Association), la publicació de la potent associació mèdica dels Estats Units, assenyala que s’estan detectant més casos de miocarditis i pericarditis del que “s’esperava” en adults joves. Les dades “no posen en qüestió” els beneficis de la vacunació massiva, per bé que aporten “un punt de preocupació”, segons els autors de l’estudi.

Segons l’estudi, basat en 1.626 casos de miocarditis reportats pels serveis de vigilància epidemiològica dels Estats Units (VAERS, de l’anglès Vaccine Adverse Events Reporting System) set dies després de l’administració de la vacuna, la xifra supera el que seria “esperable” en adolescents i adults joves, sobretot tenint en compte que la vacuna s'administra a totes les franges d’edat. Segons les dades, entre els 12 i els 15 anys s’assoleix una incidència de 70,7 casos d'inflamació al múscul del cor per milió de dosis, i entre els 16 i els 17 es dispara fins als 105,9 casos per milió de dosis injectades. Quan se salta a la següent franja, la que va dels 18 als 24 anys, l’índex retorna als prop de 50 casos per milió de vacunats i continua decreixent a mesura que augments l’edat.

El cap del servei de malalties infeccioses de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, Manel Cervantes, en fa un resum prou gràfic: “Deunidó els casos que hi ha, que hi són; per sort, la gran majoria són lleus”. I afegeix: "Està clar que són casos vinculats a les vacunes”. Ara bé, l'afectació del múscul cardíac rares vegades condueix a una insuficiència i, de fet, remet al cap de pocs dies. “És un procés benigne” en termes mèdics.

"Rellevant, però poc freqüent"

L’avaluació de JAMA se centra sobretot en els efectes de les vacunes basades en tecnologia d’ARN missatger (Pfizer i Moderna) i reporta un augment més marcat de la casuística després de rebre la segona dosi. El treball ha estat elaborat per experts dels CDC (Centres de Control de Malalties Infeccioses), la FDA (Agència de Medicaments i Aliments dels Estats Units) i diversos hospitals i instituts universitaris nord-americans.

Aquestes troballes són “rellevants”, segons l'epidemiòleg de l’Hospital Clínic de Barcelona Antoni Trilla, ja que “afegeixen noves dades sobre la seguretat i el benefici de la vacunació”. La miocarditis postvacunació contra el covid, explica, no és un fenomen estrany, però sí “molt poc freqüent”. “El risc és, ara per ara, inferior al de danys cardíacs i d'altres tipus provocats per la infecció”, insisteix. Tot i això, considera que s’ha de reforçar la vigilància per si aquesta mena d’esdeveniments experimentés un creixement sobtat.

Per a Cervantes, les dades publicades són “tranquil·litzadores”, ja que corregeixen en part estudis previs a Israel on s’apuntava una tendència més acusada d'aquesta patologia associada a la vacuna del covid. Amb tot, l'expert opina que els resultats “conviden a la reflexió” sobre la necessitat o no de vacunar menors de 12 anys i de la repetició de dosis en adults joves pel benefici “dubtós” que poden aportar les vacunes.