BarcelonaEl primer missatge que apareix en irrompre al xat és un mem. Una granota amb expressió d'absoluta desolació (a les xarxes és coneguda com Pepe the Frog) s'agafa a una corda sense cap tipus d'esperança. Aquest estat d'ànim, mesclat també amb missatges d'optimisme per part dels més veterans, és el que es respira en alguns canals de Telegram on els inversors en criptomonedes comparteixen informació (i plors en forma de gif), després de la sagnia del bitcoin d'aquesta setmana. La moneda virtual per excel·lència va arribar a caure ahir per sota dels 25.000 dòlars, després del col·lapse de la divisa terra, encara que aquest divendres cap a les dues del migdia havia recuperat una mica el pols, fins als 30.000 dòlars (al novembre cotitzava a 64.000). L'ARA ha consultat alguns d'aquests grups a la plataforma de missatgeria, on l'anglès és la llengua comuna, per comprovar què es comenta al sector de les criptomonedes, ara que el bitcoin ha perdut més d'un 50% del seu valor en l'últim mig any.

"Merda, les criptomonedes estan al meu cap les 24 hores del dia i ara no puc dormir", confessava un inversor inquiet enmig de la davallada de dijous. Un segon inversor admet que ha silenciat els bots amb què els aficionats a aquest tipus d'operacions arriscades reben alertes sobre les pujades i baixades de preu. La conversa en aquests xats, però, està monopolitzada principalment per dos noms, el d'un planeta i el seu satèl·lit: terra i luna. El primer és el que s'anomena una "moneda estable", ja que el seu valor està teòricament lligat al del dòlar gràcies a un algoritme que manté aquesta equivalència. Però aquest equilibri necessita que existeixi un altre token, que en aquest cas sí que és volàtil. Aquesta segona moneda era luna i ha passat d'un valor màxim de 119 dòlars a principis d'abril a enfonsar-se fins als 0,00008 dòlars. En definitiva, d'un dia per l'altre ja no val res. El seu fundador, el sud-coreà Do Kwon, porta dos dies desaparegut deTwitter.

1/ Dear Terra Community: — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) 11 de mayo de 2022

Mentre el preu del bitcoin encara baixa, un participant d'aquestes converses anònimes posa banda sonora al que alguns ja anomenen el criptocrash: "This is the end. My only friend, the end", com cantava Jim Morrisson, de The Doors. Un altre usuari explica que ha comprat dos milions en lunes a 0,00004 dòlars. És a dir, que s'ha gastat 80 dòlars en la possibilitat que la moneda ressorgeixi de les cendres. "Si torna a pujar a 0,01 dòlars guanyaria 20.000 dòlars amb aquesta aposta, val la pena", assegura. Tot i així, de seguida insisteix que no recomana a ningú (en majúscules) fer el mateix que ell i recorda que és un risc "calculat" amb el qual segurament perdrà pocs diners. Un inversor que s'ha enganxat els dits amb aquest col·lapse explica el seu cas i li responen: "Bro, espero que estiguis bé. He estat fent broma sobre la situació, però realment és molt fotut. LOL".

Només vull dir-vos, si sentiu dolor i penseu que la nostra vida és miserable sense diners, que us acosteu a les persones que estimeu. No us quedeu sols, aquesta merda és seriosa. ” Un usuari de bitcoins, en un xat d'internet

En un fil de Reddit –la mateixa plataforma on es va gestar la compra massiva d'accions de les botigues de videojocs GameStop– per parlar sobre lunes i terres, els moderadors hi han fixat com a primer missatge un post amb números de línies telefòniques per prevenir el suïcidi. "Aquesta és una de les raons per les quals no hauríeu d'invertir diners que no us podeu permetre perdre. Molta gent veu això com un bitllet per escapar de la pobresa", avisa aquest comentari. La següent publicació és la d'un usuari que assegura que un antic company de feina ha intentat llevar-se la vida després d'haver invertit tots els seus estalvis en lunes. "Només vull dir-vos, si sentiu dolor i penseu que la nostra vida és miserable sense diners, que us acosteu a les persones que estimeu. No us quedeu sols, aquesta merda és seriosa. No sobreestimeu el valor dels diners, el de la vida és molt més gran", recomana a la comunitat d'inversors.

Els acèrrims criden a aguantar

Al diccionari cripto, hold (aguantar, en anglès) és la paraula clau que apareix quan el preu del bitcoin viu un daltabaix com el d'aquesta setmana. Els més convençuts de les seves bondats confien que aquest tipus de caigudes sobtades del preu són inherents a les divises digitals i que, igual que s'enfonsen, també es refaran del retrocés. "Només compro si estic disposat a aguantar durant més temps, encara que tot se'n vagi en orris", escriu un inversor en un canal de Telegram. De fet, en aquests xats se segueixen fent suggeriments sobre les monedes, que podrien començar a pujar de preu després d'aquesta ensopegada. "Els que fa temps que hi som, sabem que les criptomonedes es quedaran. És el futur dels pagaments del món digital", diu un català que ha aprofitat el preu baixíssim de la luna per comprar-ne algunes unitats.