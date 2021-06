Els drets LGTBIQ+ a Europa, en set mapes interactius

Disponible en: cat

Malta, Bèlgica, Luxemburg i Portugal són els països europeus que més respecten els drets de les persones LGTBIQ+, i Rússia, Armènia, Turquia i l'Azerbaidjan, els que menys, segons l'últim informe anual d'ILGA Europa, la secció europea de l'Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals, que denuncia que al conjunt del continent hi ha hagut molt pocs avenços en l'últim any.

Malta, que ocupa el primer lloc del rànquing de 49 països per sisè any consecutiu, també és un dels que més progressen aquest any, amb noves polítiques per a les peticions d'asil per part de persones LGTBIQ+. Macedònia del Nord i Bòsnia i Hercegovina també sumen punts en aquest informe perquè han introduït millores en el dret de reunió.

En canvi, Dinamarca perd posicions a causa dels criteris de despatologització de la transsexualitat, que l'informe considera irregulars; Geòrgia perd punts per la falta de processos clars per al reconeixement legal de gènere i la falta de protecció dels activistes pels drets LGTBIQ+; i Ucraïna, per la finalització d'un pla d'acció governamental.

En la puntuació global, després de Portugal, ocupen posicions capdavanteres diversos països nòrdics i també Espanya, en el vuitè lloc, i el Regne Unit, en el desè. Polònia, en la 43a posició dels 49 països estudiats, és la pitjor classificada de la Unió Europea, i Hongria, que en els últims dies ha aprovat una nova legislació repressiva, ocupa en aquest rànquing la 27a posició, amb una puntuació molt semblant a la d’Andorra, que és 25a.

Igualtat i no discriminació

Aquest informe avalua 71 indicadors agrupats en 7 grans categories temàtiques. El bloc d'igualtat i no discriminació és l'únic en què el rànquing no està liderat per Malta, que hi és sisena, i un dels blocs en què té un resultat pitjor Espanya, desena. Encapçalen la classificació Montenegro i Finlàndia. Andorra té una puntuació millor en aquest aspecte, i se situa en la tretzena posició.

Família

En la categoria dedicada a la família, Malta té la puntuació màxima, igual que Bèlgica, i Espanya també té una nota especialment alta: ocupa la quarta posició. És un altre aspecte en què, en comparació amb els altres, Andorra surt relativament ben parada: és al 17è lloc.

Discursos i delictes d'odi

En el bloc de discursos i delictes d'odi, Malta també té la puntuació màxima, però en canvi Bèlgica no arriba a l’aprovat, com tampoc ho fan els Països Baixos. Espanya té una bona posició, la sisena, i en canvi Andorra cau fins a la trentena.

Reconeixement legal del gènere i integritat corporal

Pel que fa al reconeixement legal del gènere i la integritat corporal, Espanya no arriba a l’aprovat, amb un percentatge d’assoliment del 47%, i tampoc ho fan Suècia, Finlàndia o el Regne Unit. Andorra també té una puntuació especialment baixa.

Societat civil

Mentre que en els dos blocs anteriors la majoria de països tenen puntuacions baixes, en el que es refereix a la societat civil la gran majoria arriben al 100%, incloent-hi Espanya i Andorra, i només suspenen sis països, entre els quals destaquen Polònia i Rússia.

Asil

En l’última categoria, dedicada a l’asil, Espanya i Andorra tenen puntuacions més baixes, un 51% i un 35%, respectivament. Tots dos superen, però, països capdavanters al rànquing global, com Portugal, Finlàndia i Dinamarca, igualats amb un 33%.