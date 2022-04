Elon Musk se surt amb la seva i compra Twitter

BarcelonaElon Musk serà el nou propietari de Twitter. El fundador de Tesla i el consell de la xarxa social han arribat a un acord per la compra del 100% de les accions. Segons havia avançat The New York Times, l'operació estava a punt de tancar-se després de diversos dies de negociacions entre el consell de la xarxa social i el fundador de Tesla. El magnat sud-africà ofereix uns 41.000 milions d'euros (44.000 milions de dòlars, 54,2 dòlars per acció) per ampliar el 9% que ja controla de capital de l'empresa fins a la seva totalitat. D'acord amb les fonts citades pel rotatiu, la cúpula s'ha replantejat l'oferta després que Musk hagi presentat els seus compromisos per aconseguir finançament. Els rumors del tancament imminent de l'operació van disparar un 5% el preu de les accions de Twitter, que cap a les set de la tarda se situava per sobre dels 51 euros. L'empresa deixarà de cotitzar a borsa arran d'aquest canvi de mans.

Musk va començar a comprar accions de la plataforma dels 280 caràcters a principis d'any i va deixar clares les seves intencions de comprar la companyia el 14 d'abril. Després que augmentés la seva participació, la direcció li havia proposat entrar el consell, però ho va rebutjar. Per finançar l'operació, va detallar que ja ha reunit finançament del banc d'inversió Morgan Stanley i un grup de prestadors que li ofereixen 13.000 milions de dòlars en deute i 12.500 més en préstecs contra les seves accions de Tesla. Musk va assegurar que utilitzaria uns 21.000 milions més en efectiu per comprar la resta del capital de Twitter. Aquests 46.500 milions de dòlars sobre la taula van convèncer alguns dels accionistes, que demanaven a la companyia que es prengués més seriosament l'oferta.

Malgrat que l'acord semblava molt improbable quan l'home més ric del món va destapar les seves cartes, les posicions de totes dues parts s'han anat acostant després de diverses reunions que han deixat enrere els recels inicials. De fet, el consell de Twitter havia activat el mecanisme conegut com a "píndola enverinada", que permet als altres accionistes comprar més títols si la part que proposa l'opa hostil passa a tenir el 15% o més de la companyia. Encara que s'arribés a un acord, però, es podria trencar si la multinacional acceptés una altra oferta i pagués una quota de ruptura a Musk, expliquen a l'agència Reuters fonts pròximes de l'operació.

El fundador de Tesla i SpaceX té més de 83 milions de seguidors a la xarxa social i s'ha proposat sacsejar-la de dalt a baix. "Vaig invertir en Twitter perquè crec en el seu potencial per a la llibertat d'expressió arreu del món, i crec que aquest és un imperatiu social per una democràcia funcional", va sentenciar Musk en el comunicat al regulador borsari dels EUA en què presentava l'oferta. L'empresari vol treure Twitter de la borsa i fer-hi modificacions substancials que, en la seva opinió, milloraran l'aplicació.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) 25 de abril de 2022

Canvis a l'aplicació

Per exemple, fa temps que insisteix en afegir l'opció d'editar els missatges. Fa unes setmanes ho va preguntar als seus seguidors, que hi van estar d'acord en un 73%. Justament Twitter va avançar que estava provant incorporar aquest botó a l'aplicació. El multimilionari també ha proposat canvis al servei de subscripció premium de Twitter Blue, com ara reduir-ne el preu i prohibir la publicitat, i voldria introduir una altra de les seves grans obsessions, les criptomonedes, com a mode de pagament. "L'empresa no prosperarà ni servirà aquest imperatiu social en la seva forma actual", va dir Musk en aquella mateixa carta.

Diversos analistes han apuntat aquests últims dies que esperaven que el consell de Twitter només acceptés una oferta que la valorés en un mínim de 60 dòlars per acció. Les accions de Twitter van arribar a superar els 70 dòlars per acció l'any passat, quan la companyia va anunciar els seus objectius per duplicar ingressos. No obstant, des d'aleshores havien caigut fins al voltant dels 50 dòlars, ja que els inversors han qüestionat la seva capacitat per assolir aquests objectius.