El risc d'hospitalitzar es dispara en les embarassades no vacunades

BarcelonaUnes 16.000 embarassades a Catalunya no s'han vacunat contra el covid tot i ser un col·lectiu prioritari en la campanya d'immunització. De moment, una de cada cinc gestants ha rebut la primera dosi i només un 12% tenen la pauta completa. En canvi, i en el que portem d'any, 3.259 s'han infectat i una xifra gens menyspreable d'aquestes ho ha fet de forma greu: 549 han hagut de ser hospitalitzades i una cinquantena han entrat en una àrea de crítics. Diversos estudis internacionals, com el del Centre de Control de Malalties (CDC) dels Estats Units amb 400.000 dones, advertien que les gestants són un grup susceptible d'acabar en una unitat de cures intensives (UCI) i necessitar ventilació mecànica en cas de contagiar-se de coronavirus, i les dades publicades aquest dimecres pel departament de Salut ho constaten també en l'àmbit català. Les embarassades no vacunades no només tenen 4,2 vegades més probabilitats d'infectar-se que les que sí s'han vacunat, sinó que el seu risc d'acabar ingressades a l'hospital es multiplica per 23.

"La recomanació és claríssima: la vacunació en embarassades és una prioritat", ha afirmat la secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Carmen Cabezas, que ha fet una crida a les gestants a vacunar-se, independentment de la setmana de gestació en què es trobin o de si ja estan en la fase de lactància. "En una onada i incidències com l'actual [amb més de 325 casos cada 100.000 habitants en l'última setmana], és molt important vacunar-se per evitar patir la malaltia greu i l'hospitalització", ha afegit, després de recordar que la variant delta és més contagiosa i ha afectat molt la població jove.

Les gestants de 45 anys o més, el grup que pot patir més complicacions durant l'embaràs de manera general, són les més vacunades: el 33% han rebut la primera dosi i el 24% ja tenen la pauta completa. En canvi, les més joves amb prou feines estan vacunades: dels 18 als 24 anys, el 3,6% s'han vacunat, i dels 25 als 34 anys, només l'1,8% estan completament vacunades. Encara que el Govern insisteix que el posicionament de les autoritats sanitàries catalanes sempre ha sigut favorable a la vacunació de les gestants, el cert és que des que les dones en edat fèrtil van començar a vacunar-se, ara fa dos mesos, les consultes de llevadores, obstetres i ginecòlegs s'han omplert de preguntes sobre els potencials riscos i beneficis que pot suposar la injecció en la salut de les embarassades o de les que intenten quedar-s'hi.

"¿És segura?" o "¿Pot afectar el nadó?" són alguns dels dubtes que més s'han repetit entre les gestants. I la disparitat d'opinions entre els professionals sanitaris –alguns més escèptics amb la vacuna que d'altres– per la falta d'un protocol o una guia compartida d'àmbit nacional –que s'ha enviat aquesta setmana– ha provocat un desgavell de recomanacions. En molts casos, el fet de no tenir una resposta amb seguretat o que el mateix referent de la salut la contraindiqués no només ha confós encara més les pacients, que no han sabut si prenien la decisió correcta tant si es vacunaven com si no, sinó que ha frenat la immunització d'aquest col·lectiu prioritari en la campanya i que encara té una cobertura vacunal molt baixa. No obstant això, entre les dones en postpart o en període de lactància la vacunació ha tingut més èxit i s'acosta més a les mitjanes d'edat joves: de les 14.822 dones en puerperi, la meitat han iniciat la vacunació i un terç ja ho estan completament.

Cues ràpides als punts de vacunació

La vacunació d'embarassades en el primer trimestre ha sigut àmpliament debatuda, ja que el desenvolupament incipient del fetus és el moment més delicat de la gestació. Amb tot, Salut remarca que els beneficis d'administrar la vacuna superen els riscos i que "no hi ha evidències sobre alteracions en el fetus" que puguin atribuir-se al fàrmac. Tot i que aquestes dones van quedar excloses dels assajos clínics, com ja passa amb altres fàrmacs, la responsable dels serveis de salut sexual i reproductiva de l’Institut Català de la Salut (ICS), Cristina Martínez, ha subratllat que la majoria dels efectes secundaris que es detecten en embarassades són idèntics als que desenvolupa la població general, com ara febrades o malestar general. Ara bé, ha admès que és important fer una tasca comunicativa molt més individualitzada i sensibilitzada amb les gestants atesa la seva vulnerabilitat de base.

Les expertes han explicat que és fonamental que es vacunin les dones amb factors de risc (diabetis, obesitat, hipertensió, immunodepressió, asma o malalties cròniques de cor, ronyó o fetge) i per això és bàsic que els professionals sanitaris determinin la probabilitat d'exposició al virus i el risc d'emmalaltir en cas de contagi de les pacients i que n'informin d'ells perquè les dones puguin prendre decisions de manera informada.

Per això, Salut ha engegat una estratègia més proactiva per fomentar la vacunació de les embarassades. Si fins ara eren elles les que havien de demanar hora, com la resta de la població general, ara la conselleria es posarà en contacte directe amb elles amb missatges o trucades per "posar-los-hi més fàcil". Les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'atenció primària també resoldran els possibles dubtes que puguin tenir. A més, Cabezas ha concretat que les gestants no caldrà que facin cua per accedir als punts de vacunació, sinó que hi accediran per una cua preferent. "Sabem que la vacunació és una decisió personal, però també sabem que la malaltia en embarassades té menors conseqüències gràcies a ella. Els beneficis de vacunar les embarassades queden sobradament demostrades", ha insistit Martínez.

A més, la infermera ha puntualitzat que la vacuna és immunogènica, és a dir, que hi ha transmissió d'anticossos de la mare al fetus, i ha explicat que aquest és un element de protecció "molt important" per a la criatura. Cabezas també ha recordat que les úniques vacunes que es poden utilitzar són les d'ARN missatger (Pfizer i Moderna), ja que els estudis observacionals en embarassades s'han fet amb aquestes.