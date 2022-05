Els 'e-sports' comencen a parlar català

BARCELONASeran més o menys compreses entre persones adultes, però adaptar-se a les noves realitats és un repte majúscul per a organismes i entitats nascudes a mitjans del segle XX. Sortosament, renovar-se entra dins dels plans de la UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que ha decidit endinsar-se en aquesta nova era que reformula com fem esport i com ens hi relacionem. D'aquí que hagin decidit adoptar els e-sports com una disciplina pròpia, no només per defensar, sinó també per impulsar i promoure des de les federacions. "Són un fenomen social enorme, l'havíem de tenir en compte", explica Isabel Pérez, secretària general de la UFEC. Així ha nascut la primera Lliga Catalana d'eSports de caràcter oficial.

La competició va començar a l'abril amb quatre modalitats (automobilisme, beisbol, escacs i orientació), en les quals hi ha uns 200 inscrits. A més, se n'han preparat d'altres que es posaran en marxa quan tinguin prou inscripcions: "Les federacions esportives catalanes estan sent pioneres al món, acostant el que la gent jove feia a casa a la seva disciplina", resumeix Pérez, que remarca que l'entorn gamer necessitava competicions atractives i dignes. "El que t'assegura estar a la Lliga Catalana és una garantia en organització, reglament i normativa. Els estem portant a l'univers esportiu amb tot el que això suposa", diu. L'èxit internacional de les competicions d'e-sports, que acumulen audiències milionàries a internet, tampoc ha passat desapercebut al Comitè Olímpic Internacional, que ja va organitzar competicions prèvies als Jocs de Tòquio. A casa nostra, algunes federacions com les de beisbol i futbol americà van començar a fer proves durant la pandèmia, un assaig-error que ha acabat sent el germen de la Lliga Catalana, que al juliol farà un esdeveniment presencial i s'espera que multitudinari.

Acostumats a conviure amb mala fama i certs clixés, sovint creats per ignorància davant del format, convèncer les famílies dels beneficis del videojoc és un dels grans reptes de les federacions esportives. "Cal ser molt curós i donar confiança als pares i mares; d'aquí que tinguem molt limitats els horaris de les partides i el temps màxim de joc", explica Jordi Vallés, president de la Federació Catalana de Beisbol, una de les que més s'ha implicat en impulsar les competicions d'e-sports. "Volem unir el videojoc amb els valors positius que promulga l'esport pel que fa a joc net i hàbits saludables", remarca Isabel Pérez.

La competició està oberta a tothom des de la web de la Lliga i per participar-hi només fa falta tenir una consola amb accés a internet i el videojoc amb el qual es juga. Pel que fa al tipus de tornejos, hi ha lligues en format eliminatori, com és el cas dels escacs i el beisbol, en les quals els competidors es van eliminant jugant un contra un fins a arribar a la final. En altres e-sports, com l'orientació i l'automobilisme, els participants juguen tots contra tots i van sumant punts en funció del resultat.

Aquesta primera Lliga Catalana espera nous esports que estan a l'òrbita, com la caça, el bàdminton i el voleibol. A banda hi ha les federacions de tenis i golf, que finalment no han aconseguit tenir lliga en la primera convocatòria, tot i que ja havien fet el pas per fer-ho. ¿I el futbol i el bàsquet? "Estem en converses perquè hi puguin entrar. El futbol ja està organitzat i segueix les seves dinàmiques pròpies, així que hem de trobar la manera de fer-ho compatible. Per a tots és un espai molt nou i hem d'assegurar que les estructures que ara comencem funcionen abans d'apropar-nos a col·lectius tan grans", remarca Pérez.

El català a les narracions

Al marge de les competicions en si, la Lliga Catalana d'eSports ha apostat amb força per les retransmissions, que són íntegrament en català, un fet pioner i que suposa un salt qualitatiu per a la llengua en aquest camp. "Les curses de Gran Turismo 7 estan tenint milers de seguiments en les retransmissions; no ens esperàvem tan bona acollida", diu Jordi Vallés. El responsable d'aquest èxit és Norman López, habituat a narrar els partits del Baxi Manresa i que ara també s'ocupa d'explicar l'automobilisme a la Lliga Catalana. "Em plantejo igual una narració de bàsquet tradicional que la d'un videojoc: descriure què està passant i aportar el màxim d'informació. Però el to amb els e-sports és diferent, soc més informal i distès", explica López. Per seguir les seves i la resta de retransmissions només cal accedir a la plataforma audiovisual de la UFEC o al seu canal de Twitch.

Les narracions estan sent el gran plus del nou format. "Les vam pensar com un extra i només començar ja s'han convertit en un pilar de la competició, el públic demana que hi hagi contingut", declara Vallés. Aquesta responsabilitat Norman López l'adopta amb total naturalitat: "La Lliga ha de ser un punt i a part per avançar. Tenim un mar obert davant nostre que no sabem fins on arribarà", afirma el narrador.

El futur és aquí, i la nova concepció de l'esport està agafant forma. Preguntar-se cap on anirà el món dels e-sports no té una resposta clara, tot i que la tendència és a créixer enormement. ¿Ho hem de considerar una disciplina esportiva com qualsevol altra? "Si s'hi considera o no, no hauria de suposar cap canvi substancial al que ja estem impulsant des de les institucions", diu Isabel Pérez. L'esport davant de la pantalla ha arribat per quedar-se.