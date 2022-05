Catalunya ajorna la consulta dels Jocs Olímpics d'Hivern a la tardor

BarcelonaGir de guió inesperat. El Govern ha decidit aquest divendres ajornar la consulta dels Jocs Olímpics d'Hivern prevista per al 24 de juliol , segons ha avançat El Matí de Catalunya Ràdio i ha confirmat l'ARA. El motiu és que no hi ha encara un projecte definitiu aprovat pel Comitè Olímpic Espanyol (COE) i que per això es posposa fins la tardor. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que el problema de fons és la negativa de l'Aragó a firmar l'acord que certifiqui la candidatura conjunta definitiva, i això el que fa és que encara no es pugui disposar de "tota la informació sobre les disciplines esportives que es faran al país". Com que no hi aquesta informació, tampoc hi ha votació.

Aquest matí de divendres la mateixa consellera ha convocat una reunió per comunicar la decisió als principals càrrecs del Pirineu. Després ha comparegut davant dels mitjans per fer-ho públic. L'ajornament, de fet, arriba el mateix dia que s'havia de signar el decret de convocatòria de la consulta -ho havia de fer el president Aragonès- i que no es farà. Fonts del Govern esgrimeixen que l'objectiu és votar quan el projecte olímpic estigui totalment tancat i les últimes discrepàncies amb l'Aragó sobre el repartiment de les seus provoquen que el COE encara no tingui el projecte enllestit.

Normalment la Generalitat no vol polemitzar amb l'Aragó, però aquest divendres ha sigut inevitable. Així, sense mencionar directament el govern de Javier Lambán (PSOE), Vilagrà ha criticat que el problema sempre ha sigut que "una de les parts ha trencat l'acord en base a interessos polítics". El Govern creu que l'assisteix la raó perquè, com sempre recorda, Catalunya, Aragó i el Comitè Olímpic Espanyol van arribar en el seu dia a un acord tècnic sobre el repartiment de disciplines entre els dos territoris del que, posteriorment, Lambán se'n va desmarcar. "Hem intentat refer els ponts però no ha sigut possible i s'ha obert un període d'incertesa. Una part ha boicotejat el projecte amb posicions intransigents", ha lamentat la consellera.

A partir d'ara

I ara, què? La Generalitat, per ara, segueix sense voler alimentar la idea d'organitzar els jocs en solitari. El motiu és que tot els senyals que arriben és que existeix la possibilitat que el COE acabi dissenyant finalment una candidatura bàsicament catalana perquè Lambán no només s'ha enfrontat amb la Generalitat, sinó també ho ha fet amb el màxim dirigent del Comitè Olímpic, Alejandro Blanco. Per tant, el primer pas, serà esperar la nova proposta del COE. Un cop se sàpiga, el Govern confia en sortir reforçar i, llavors sí, reactivar la celebració de la consulta. "La reactivarem tant bon punt hi hagi candidatura", ha conclòs Vilagrà. Tenint en compte que el mes d'agost és inhàbil i que la Generalitat vol votar com més aviat millor, el setembre es presenta com la primera possibilitat del calendari. Tot i això, fonts presencials de la reunió que aquest matí ha fet Vilagrà amb representants del Pirineus asseguren que el Govern veu just arribar al setembre.

D'aquesta manera, el Pirineu ja no votarà a l'estiu i ho farà a la tardor. El Govern havia convocat dues consultes: la primera, vinculant, a les sis comarques que integren la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran (Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i la Cerdanya). "El Govern ha de presentar una candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics del 2030?", era la pregunta a respondre. La segona consulta, havia d'interpel·lar els ciutadans del Ripollès, el Solsonès i el Berguedà: "La seva comarca s’ha d'involucrar al projecte de Jocs Olímpics i Paralímpics del 2030?". Aquesta segona consulta no havia de ser vinculant a l'hora de decidir presentar o no la candidatura, però sí per establir en aquestes comarques centres de tecnificació i entrenament. Sigui com sigui, malgrat l'ajornament, ningú ha plantejat modificar aquest esquema.

L'oposició als Jocs

La principal plataforma d'oposició a la candidatura, Stop Jocs, ha relacionat directament la decisió del Govern amb la "demostració de força" de l'organització en la passada manifestació del 15 de maig a Puigcerdà, que va aplegar 5.000 persones segons els organitzadors i 2.500 segons els Mossos d'Esquadra. "La lluita i l'organització popular és l'únic camí", ha afirmat el portaveu de la plataforma, Bernat Lavaquiol, des de Twitter.

Que avui @govern faci caure la consulta dels Jocs d'hivern té molt a veure amb la demostració de força de @stopjjoo a Puigcerdà. La lluita i l'organització popular és l'únic camí! pic.twitter.com/TrGk83zodh — bernat lavaquiol (@bernatpirineus) 27 de mayo de 2022

També la CUP i els comuns, els dos principals partits que s'oposen al certamen, han aprofitat l'ajornament de la consulta per carregar contra el Govern. Els cupaires han reclamat "retirar ja" la candidatura perquè consideren que "no es pot continuar ni un dia més invertint diners públics en aquest projecte". Per la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, tot plegat ha sigut una nova demostració que "aquesta candidatura" no va enlloc.