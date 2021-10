BarcelonaDeclaració d'intencions del Govern amb Renfe: "Aquesta serà la legislatura del traspàs i millores a Rodalies i hem decidit començar per Lleida". Així de contundent ha sigut el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana, Jordi Puigneró, després de la reunió del consell executiu d'aquest dimarts. El Govern ha anunciat la decisió d'assumir la gestió de la línia de trens regionals R12, a Lleida –operada per Renfe–, a partir del 2024. "Transformarem la línia regional R12, que uneix Lleida amb Cervera i Cervera amb Manresa, en dues línies de Rodalies gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la RL3 i RL4", ha explicat Puigneró, que ha assegurat que la Generalitat té capacitat per fer-ho.

L'objectiu, ha explicat el vicepresident, és "millorar el servei" en aquesta zona, però també hi ha la intenció de llançar un avís al govern espanyol: "La decisió és l’avantsala del model de Rodalies que volem per a Catalunya, operat i gestionat des de Catalunya, amb el model de FGC i amb criteris de puntualitat, seguretat, neteja, intermodalitat i serveis avançats", ha dit Puigneró. Aquesta, però, no és la primera vegada que es fa aquest anunci. Fa tot just un any, l'aleshores conseller del ram, Damià Calvet, ja va presentar aquest mateix projecte davant una vintena de representants institucionals de Ponent, entre els quals hi havia el president de la Diputació i alcaldes com el de Lleida o Mollerussa, entre d'altres. La diferència és que, en aquell moment, el projecte es va ajornar i no ha estat fins avui que ha passat per la taula i el vist-i-plau del consell executiu.

"Tenim experiència [en la gestió de serveis ferroviaris] i l'hem demostrat al llarg dels últims anys", ha reivindicat Puigneró. El vicepresident ha qualificat l'actual traspàs de Rodalies, pactat el 2009, de "traspàs de fireta" i ha exigit un "traspàs efectiu" que inclogui no només la gestió dels trens i la decisió dels serveis i les tarifes, sinó també la titularitat de la infraestructura, és a dir, les vies i els solcs, que ara pertanyen a Adif. "La ciutadania de Catalunya no es mereix l'actual servei. Anem seriosament, no podem estar permanentment amb traspassets", ha etzibat el vicepresident, que ha assegurat que exigirà aquests canvis en totes les reunions bilaterals amb l'Estat.

Puigneró també ha deixat clar que la Generalitat comença per la línia de Lleida perquè és petita (només representa el 10% del total de Rodalies a Catalunya) i és econòmicament viable "avançar" aquests diners amb els recursos propis de la Generalitat. Malgrat això, el vicepresident ha subratllat que el cost d'assumir aquesta gestió –9 milions d'euros anuals– es traslladarà a l'Estat, "quan es negociïn la resta de traspassos", ha dit. "La factura la passarem", ha insistit. A més, el Govern ha autoritzat una despesa pluriennal per l’adquisició de quatre trens elèctrics i el seu manteniment per un període de 15 anys. El subministrament de les noves unitats està valorat en 44 milions i el manteniment en 21,1 milions d'euros.

Pel que fa al posicionament de l'executiu espanyol, que la setmana passada va tornar a dir que el traspàs total no és viable perquè per les vies d'Adif hi passen també altres trens que no són exclusivament els de Rodalies, Puigneró ha sigut contundent: "És una excusa de mal pagador: ho hem comprovat i per les vies de Rodalies hi passen pràcticament al 100% trens de Rodalies –ha dit–. Si no volen fer el traspàs efectiu, que ho diguin clarament i així els ciutadans poden prendre decisions".

"Res a objectar"

La resposta del govern espanyol no s'ha fet esperar. Això sí, s'ha limitat a valorar només el canvi de gestió d'operadora i no al debat de fons. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha rebaixat la importància del canvi a la R12 al·legant que l'anunci "no és nou" i que ja l'havia fet l'anterior conseller. "Res a objectar -ha seguit la ministra-. La Generalitat és la titular [del servei] i operarà a través de FGC", ha resumit. Sánchez també ha dit que el govern espanyol continua treballant sobre el traspàs de Rodalies, però no ha volgut entrar en detalls. "Estem mantenint les converses però ens estem centrant en transferir els recursos financers perquè sigui la Generalitat qui pugui operar al pagament", ha sintetitzat.

El cert és que segons l'acord de traspàs signat el 2009, la Generalitat té capacitat per triar l'operadora ferroviària que posa els trens, el tipus de servei i les tarifes a la xarxa ferroviària a Catalunya. El problema bàsic rau en què, amb la infraestructura en mans d'Adif (vies, catenàries i estacions) i amb el dèficit històric d'inversions de l'Estat a Catalunya per millorar precisament la xarxa d'infraestructures (veure gràfic) és complicat garantir una millora del servei, l'operi qui l'operi.

La freqüència es doblarà a Lleida

El Govern d'Aragonès ha previst que, amb el canvi de gestió de Renfe a FGC, la línia de Lleida-Cervera-Manresa aconseguirà "millores importants". Segons el Govern, l'operadora catalana doblarà la freqüència de pas de trens i es passaran de 6 a 12 viatges entre Lleida i Cervera i de 3 a 5 trens en el tram Cervera-Manresa. També se substituiran els trens antics per altres de nous, més moderns, sostenibles i que "aportin serveis de valor afegit, com ara connexió wifi". "Esperem que amb aquesta aposta aquest servei s’incrementi en els pròxims anys la seva demanda al voltant d’un 55%".