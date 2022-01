Catalunya retira l'obligatorietat del certificat covid

BarcelonaLa comissió delegada del covid ha decidit retirar l’obligatorietat del certificat covid per als locals i establiments establerts fins ara i, per tant, no demanarà una nova pròrroga al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Govern va rebre dimecres l'informe del comitè científic assessor, que hi fa consideracions a favor i en contra, i finalment va prendre aquesta decisió. Estava previst que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, comparegués aquest dijous a les 8 del matí per anunciar la decisió final, però la notícia es va acabar coneixent ahir a la nit i, de fet, la mesura ja surt publicada aquest dijous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que també recull l'eliminació del gruix de restriccions. Continua vigent el tancament de l'oci nocturn.

Segons exposa el document del Comitè sobre el passaport covid, la variant òmicron "ha demostrat tenir escapament immunitari i disminuir així la prevenció de la infecció, en comparació amb la variant delta" i, per tant, "una part important de la població torna a ser susceptible d’infectar-se amb el virus, independentment del seu estat vacunal o d’haver passat la malaltia". Això provoca que l’efectivitat de l’obligatorietat del certificat covid "disminueix com a mesura que afegeix una capa de seguretat", diu el mateix text.

Tot i això, hi ha qui no recolza aquesta decisió. El doctor Albert Bosch, que és president de la Societat Espanyola de Virologia i membre del comitè científic assessor del Govern, es va inclinar ahir per mantenir el certificat, tot i que en una entrevista a RAC1 va confiar que d'aquí un mes "estarem molt millor" i a la primavera espera que "estiguem bé".

Tot i l'anunci d'ahir a la nit, es manté per demà la reunió de la comissió delegada per avaluar la situació amb els departaments afectats.