El govern francès, declarat culpable en una sentència climàtica "històrica"

Una sentència climàtica històrica. El Tribunal Administratiu de París ha declarat aquest dimecres culpable el govern d'Emmanuel Macron per la seva "inacció" arran de l'emergència climàtica. Dona la raó a les quatre ONG que van presentar una demanda contra l'executiu francès per no estar retallant les emissions de gasos d'efecte hivernacle al ritme que caldria per poder complir el seu compromís d'evitar un escalfament mundial superior a 1,5 ºC.

El tribunal acusa el govern francès d'haver comès un delicte per no estar aplicant les polítiques que es va comprometre a aplicar i posar en perill, així, la salut i el futur dels ciutadans. El veredicte l'obliga a pagar un euro als demandants com a indemnització simbòlica pels "danys morals" de la seva actuació. França s'ha compromès a retallar un 40% les emissions el 2030 i arribar a la neutralitat climàtica el 2050, però cada any incompleix els objectius marcats de reducció, tal com ja va constatar l'any passat el Consell Superior del Clima.

La sentència acusa el govern d'"incompliment dolós" (carences fautives) en el compliment dels seus compromisos en la lluita contra l'escalfament mundial. És a dir, l'incompliment del calendari de reducció d'emissions és il·legal, als ulls de la justícia francesa. "Esperem que la justícia no es limiti a reconèixer la culpabilitat de l'estat i el forci també a prendre mesures concretes respecte als seus compromisos climàtics", va dir la plataforma demandant, que espera una decisió aquesta primavera.

Fins a 2,3 milions de francesos havien signat per donar suport a la demanda, interposada per les ONG Greenpeace França, Oxfam, la Fundació Nicolas Hulot i Notre Affaire à Tous. Ara la sentència de culpabilitat estableix un precedent per a una altra demanda semblant impulsada per Grande-Synthe, una localitat costanera del nord del país que pateix constants inundacions i l’amenaça de l’augment del nivell del mar, i a la qual s'han afegit les mateixes quatre ONG.

La plataforma L'Affaire du Siecle ja ha qualificat d'"històrica" la sentència i ha celebrat que l'estat francès hagi estat declarat judicialment "responsable de la crisi climàtica". "Aquesta decisió marca una victòria històrica per al clima i un pas encara més gran per la llei francesa. És també una victòria per la veritat: fins ara l'estat negava la seva falta d'acció en el canvi climàtic, malgrat l'acumulació d'evidències contràries", diuen les ONG demandants al comunicat de "victòria" judicial.

Restons mobilisé·e·s pour aller➕loin et obtenir de nouvelles victoires. Ensemble nous pouvons faire agir l’Etat concrètement pour le climat ! 👇 pic.twitter.com/jmokn6nqBR — L'affaire du siècle (@laffairedusiecl) 3 de febrero de 2021

El Consell del Clima del país ja havia advertit l'any passat que "les accions climàtiques [del govern francès] no estan a l’altura dels reptes ni dels objectius". En un informe explicava que les emissions de gasos d'efecte hivernacle van caure un 0,9% entre el 2018 i el 2019, però el ritme hauria de ser de l’1,5% i del 3,2% a partir del 2025 per assolir la neutralitat del carboni el 2050.

El cas suposa una victòria "històrica" per al moviment climàtic, tal com havia previst la plataforma L'Affaire du Siècle, que agrupa les quatre ONG demandants, i arriba poc més d'un any després de la primera sentència d'aquest tipus, que també va declarar culpable el govern neerlandès. En aquell cas, la sentència incoava un mandat al govern dels Països Baixos perquè retallés un 25% les emissions el 2020 respecte al 1990. Malgrat la davallada que probablement comportarà el covid-19 en les xifres del 2020 (encara no hi ha dades d'emissions oficials), és improbable que la reducció es pugui aconseguir en un sol any: el 2019, quan es va dictar la sentència, s'havien reduït prop d'un 5% les emissions respecte al 1990.