Catalunya recupera la lliure mobilitat

Lliure circulació a tot Catalunya a partir de dilluns. El Govern ha decidit aixecar el confinament comarcal i permetre la mobilitat sense limitació dins del país, com a mínim, fins al 3 de maig. Després de descartar el temut efecte Setmana Santa, l'executiu també ha autoritzat els viatges amb altres bombolles de convivència, tot i que amb un màxim de sis persones i sempre que s'utilitzi la mascareta i es garanteixi una bona ventilació. "El grau de compliment de les restriccions és molt elevat i l'impacte de la Setmana Santa no ha tingut efectes significatius. La població ha complert", ha defensat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. Amb tot, ha demanat fer les trobades imprescindibles i emmarcar-les en visites familiars, com ara "als pares i mares" que fa dues setmanes que no es poden veure.

L'autorització per desplaçar-se per tot el territori català sense limitacions entrarà en vigor dilluns, 26 d'abril, quan caduca la resolució vigent, i per això Interior mantindrà aquest cap de setmana els controls de trànsit a les carreteres.

Segons Sàmper, l'augment del ritme de vacunació, l'arribada de la calor i la política de restriccions impulsades pel Govern permeten entrar en un "nou paradigma" per "conviure" amb el virus. "A poc a poc i amb bona lletra anem fent passos endavant però hem d'evitar fer-ne enrere. Els riscos estan en les situacions d'interacció social i continuem demanant extremar les precaucions", ha afegit la consellera de Salut, Alba Vergés.

El Procicat també ha acordat la reobertura de la restauració dels centres comercials en les mateixes condicions que la resta de locals i, per tant, podran servir a l'interior i a les terrasses fins a les 17 h. Tots aquests establiments porten tancats des de Nadal per evitar que la població "fes vida" en entorns generalment tancats i on se solen donar concentracions de persones.

Obren els xiquiparcs

Vergés ha anunciat que tots els comerços podran obrir amb un 30% d'aforament, sense la limitació dels 800 metres quadrats en les superfícies comercials, i que els espais infantils lúdics –els anomenats xiquiparcs– també podran operar amb un 30% de l'aforament, sense obrir les barres o els punts de restauració de què puguin disposar. A més, el Govern avala la presencialitat total del batxillerat i els cicles formatius, on els alumnes podran tornar a les aules com ja es va fer amb les universitats, i l'aforament dels centres de culte i les instal·lacions esportives passarà del 30% al 50%.

El toc de queda, però, no es toca, tot i que autoritats com el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, o el mateix Sàmper s'havien mostrat partidaris d'endarrerir l'horari.

Amb tot, les autoritats sanitàries han apel·lat a la prudència "demostrada per la població" per evitar fer activitats que no siguin imprescindibles. "Tinguem paciència, ens queda un esforç d'un mes o dos", ha insistit Sàmper, en relació al control de la pandèmia mitjançant la campanya de vacunació.

494 malalts covid a les UCI

El virus continua circulant lliurement a Catalunya però ho fa amb menys força i les autoritats qualifiquen d'"estable" la seva evolució. No obstant això, mantenen que la propagació no està desapareixent i que la població no pot abaixar la guàrdia. De moment, la taxa de contagi (Rt), que mesura la velocitat amb què es propaga el virus, se situa en el 0,97 -es consolida, doncs, per sota de l'1- i el risc de rebrot, que estima una potencial acceleració de la pandèmia, també baixa cinc punts, fins als 267.

Ara bé, les xifres d'infeccions diàries continuen sent elevades: el departament de Salut ha notificat 2.068 contagis nous que corresponen als últims tres dies –es detecten unes 1.500 positius de mitjana al dia– i la taxa de positivitat (el percentatge de persones que donen positiu a la prova) continua estancat en el 6,2%, tot i fer-se moltes més proves a la setmana. A més, en les últimes 24 hores s'han registrat quatre víctimes mortals més, 123 els últims set dies.

A hores d'ara tampoc no s'ha aconseguit reduir l’ocupació a les unitats de cures intensives (UCI), estancades entorn del mig miler de malalts. Si bé ja fa tres dies que l'ocupació va de baixa, el descens és massa lent i l'última actualització de Salut encara xifrava en 494 els malalts hospitalitzats en àrees de crítics, només tres menys que ahir. Pel que fa als malalts de covid-19 atesos a planta, la reducció és més evident: aquest dijous hi havia 1.611 ingressats, 39 menys que dimecres. "Sabem que són xifres altíssimes però també estem veient una estabilització en els ingressos i això ens ha portat a flexibilitzar algunes mesures", ha indicat Vergés.