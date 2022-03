La invasió russa d'Ucraïna va començar ja fa dues setmanes, i mentre els combats continuen i els ciutadans es preparen per a atacs imminents, les conseqüències es multipliquen per a Rússia però també per a Occident. Els preus de l'energia i els carburants continuen augmentant i el Kremlin cau cada vegada més en l'aïllament.